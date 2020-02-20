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رياضة

هاشتاج على المُرّة يتصدر تويتر.. وجماهير الأهلى توجه رسائل للنادي عقب خسارة السوبر

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:20 م
الاهلى
الاهلى
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رنا اشرف
تصدر #على_المره موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب خسارة الاهلى امام الزمالك في السوبر المصري، حيث تغلب فريق الزمالك على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري بعد انتهائها سلبيا التي أقيمت الليلة في ملعب محمد بن زايد الإماراتي.


تفاعل الجمهور بالحزن على النادى الاهلى و جاءت تعليقاتهم كالاتى:

مش زعلان كنا كويسين جدا لولا اهدار الفرص والواحد عارف ان الماتش هيتخطف منه قدام منافس كل فرصه انه يوصل للبلنتيات، الليلة كلها يشيلها فايلر من اولها لآخرها، الحمد لله ماتش وصفحة ونقفلها ونفتح صفحة الماتش الى بعديه الاهلى كبير ومبيقعش وان شاء لله الى جاى أفضل على المره قبل الحلوه.


أنا مبحبش في حياتي اد الأهلي ومعاك على المره قبل الحلوه يا أهلي


على المرة قبل الحلوة
♥️
 اهلاوي والفخر ليا


علي المره معا مش بس اغاني النادي الاهلي اسمي وعنواني


سجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي، وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بنشرقي.
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