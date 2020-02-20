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السبت.. عمرو موسى يكشف دور تركيا التخريبي في سوريا وليبيا مع عمرو أديب

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:07 م
عمرو موسى
عمرو موسى
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عبد الخالق صلاح
يحل عمرو موسى، رئيس هيئة حكماء إفريقيا؛ الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ضيفًا في برنامج "الحكاية"  الذى يقدمه الإعلامي عمرو أديب، في تمام العاشرة مساء بعد غد السبت على شاشة "mbc مصر".

ويتحدث موسى، عن مواقفه تجاه عدد من القضايا الهامة بالمنطقة العربية التي شغلت الرأي العام العربي لسنوات، أبرزها مواقفه من القضية الفلسطينية وخطة ترامب للسلام، حيث دعا موسى العالم العربي مؤخرًا إلى الاشتباك الجريء مع العرض الأمريكي/ الإسرائيلي للسلام.

كما يكشف عمرو موسى، باعتباره رئيس هيئة حكماء أفريقيا، عن دوره في دفع العمل الإفريقي المشترك وإيقاف النزاعات المسلحة في القارة بالإضافة إلى الجهود المبذولة لرفع العقوبات عن عدد من الدول الإفريقية.

ومن المتوقع أن يكشف الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، آخر تطورات الصراع في ليبيا، منذ بداية أحداث الربيع العربي التي تزامنت مع الحرب الأهلية الليبية الأولى وحتى التدخل العسكري الأجنبي، ودور تركيا التخريبي في أزمات سوريا وليبيا.
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