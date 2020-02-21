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برلمان

برلماني يطالب بتذليل العقبات أمام المستثمرين وتعميم الشباك الواحد

الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:00 ص
حسن السيد عضو لجنة
حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
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حسن رضوان
قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى للنهوض بالدولة للقمة، لافتًا إلى أن مصر تشهد نقلة نوعية نحو الرقمنة الالكترونية للحد من الفساد والبيروقراطية.

وأضاف "السيد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر تمتلك سوقا ضخما يضم 100 مليون نسمة بالاضافة إلى امتداد دول قارة أفريقيا، مؤكدًا على ضرورة الاستثمار في تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين وتعميم الشباك الواحد في جميع القطاعات.


وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية:" عايزين نسبق الهند والصين وأمريكا وباقي الدول ولابد من تعاون وزارة الاتصالات والقطاع الخاص لسرعة التحول نحو الرقمنة.
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