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برلمان

برلماني: التأمين الصحي يقدم خدمة طبية بجودة عالية لكل فئات المجتمع

الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:04 ص
التامين الصحي الشامل
التامين الصحي الشامل
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حسن رضوان
أشاد محمد الشورى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بجهود الدولة في تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، مؤكدًا أن الهدف منه هو خفض معدلات الفقر والمرض وتوفير الحماية العلاجية لكل أفراد الشعب.

وقال "الشورى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشروع التأمين الصحي الشامل في حالة عدم قدرة المواطن على سداد اشتراك التأمين تقوم الدولة تتكفل بعلاج المواطن على بالكامل على نظام التأمين الصحي الشامل.

وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أن النظام الجديد تكافلي اجتماعي يقدم من خلالة خدمات طبية بجودة عالية لكل فئات المجتمع بدون تميز، لافتًا إلى أنه يشبه النظام القائم في إنجلترا مما يشهده من جودة عالية بالمستشفيات ودقة وتكافل وغير ذلك من أفضل الخدمات العلاجية المقدمة.
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