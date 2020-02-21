برلماني: التأمين الصحي يقدم خدمة طبية بجودة عالية لكل فئات المجتمع

أشاد محمد الشورى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بجهود الدولة في تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، مؤكدًا أن الهدف منه هو خفض معدلات الفقر والمرض وتوفير الحماية العلاجية لكل أفراد الشعب.





وقال "الشورى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشروع التأمين الصحي الشامل في حالة عدم قدرة المواطن على سداد اشتراك التأمين تقوم الدولة تتكفل بعلاج المواطن على بالكامل على نظام التأمين الصحي الشامل.



