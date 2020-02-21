AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الأحد المقبل..مشروعات النواب تناقش القرار الرئاسي بإنشاء 17 مجمعا صناعيا في المحافظات

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
ماجدة بدوى
تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان عدة اجتماعات، الأسبوع المقبل، حيث تستكمل اللجنة فى اجتماعها يوم الأحد، دور اللجنة في متابعة أداء الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تعقد اللجنة اجتماعها للوقوف على خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لدعم قطاع المشروعات، وعرض ما تم عقده من بروتوكولات تعاون في مجالي الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضي في هذا الشأن وما تم تنفيذه منها.

يأتي ذلك بحضور مرزوق القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ولرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ومندوبين عن وزارة التنمية المحلية.

وتناقش اللجنة فى اجتماعها الأثنين، أيضا استكمال دور اللجنة في متابعة أداء الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، تعقد اللجنة اجتماعها للوقوف على خطة وزارة التخطيط، والسياسات والإجراءات التي تم اتخاذها لدعم وتمويل قطاع المشروعات في كل موازنة العامة للدولة وخطتها للعام المالي 2019/2020.

وذلك بحضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ، بحضور الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ومندوبين عن وزارة التنمية المحلية).

وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء (17) مجمعًا صناعيًا على مستوى الجمهورية، تعقد اللجنة اجتماعًا الثلاثاء، للوقوف على المعوقات التي تعيق الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المناطق الصناعية في المجمعين الصناعيين بكل من محافظتي الإسكندرية وبني سويف.

بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد السيد طاهر، محافظ الإسكندرية ، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

بحضور الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، والسيدين رئيسي الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، ورؤساء الشركات التابعة في محافظتي الإسكندرية وبني سويف.

كما تستكمل اللجنة  مناقشة كيفية العمل على توحيد السياسات وتيسير الإجراءات التي يقرها كل من جهاز تنمية المشروعات والبنوك العاملة في مجال تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة وبحضور الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ومندوبين عن البنك المركزي والبنوك التابعة، وممثلين عن وزارة التنمية المحلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دباغة الجلود: تولي نيفين جامع حقيبة الصناعة ينمي قطاع المشروعات الصغيرة

غادة والي أول المهنئين لوزيرة التجارة والصناعة

توقيع اتفاقية تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة مع بنك التعمير الألماني

نيفين جامع: 5.6 مليار جنيه حجم تمويلات جهاز تنمية المشروعات خلال 2019

وزيرة التجارة: التعاون مع البنك الدولي ساهم في تمويل 450 ألف مشروع

ينظمه جهاز تنمية المشروعات.. معرض للمنتجات اليدوية والتراثية المصرية في دبي

ترشيحاتنا

موعد عودة لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من الزمالك فى السوبر المصري

شاهد.. العثور على وكر حشيش سري داخل متاهة من الأنفاق تحت قرية إسبانية.. فيديو وصور

مشايخ وجن وقداحة .. كيف أشعلت طالبة الابتدائي النيران في منازل قرية الشراقوة

اتحاد الكرة يشكر الإمارات ويهنئ الزمالك ويحيل "الأحداث" إلى "الانضباط"

ضاعت الرجولة.. حفلات جنس جماعى.. كريم قدم زوجته مقابل 3 آلاف جنيه وأسرة شبرا الخيمة بـ 5 آلاف جنيه

نهاية مأسوية.. سماعات الأذن تنهي حياة رجل في تايلاند

AdvertisementS

السوبر المحلي ..عمرو الجنايني يكشف حواره مع وليد سليمان عقب تقبيل رأسه ..فيديو

أخبار الرياضة ليلا..انفعال متعب وغالي ..المطالبة بمعاقبة شيكابالا ..القمة في موعدها وإحالة أحداث السوبر للانضباط

رجل يطعن إمام مسجد بـ سكين في رقبته أثناء صلاة الظهر بلندن.. شاهد

شاهد.. طفل غريق يستيقظ من الموت بطريقة غريبة بعد إنقاذه

في عيد ميلاد سيرين عبد النور..عمرها الحقيقي وعدد أبنائها

علاج وسوسة القرين .. علي جمعة يكشف عن 3 أمور تصيبه بالصداع وتجعله يهرب

أخبار الفن: مشاهير تضامنوا مع منى فاروق .. وقصي خولي يلتزم الصمت بعد فضيحة الفتاة التونسية

الإفراط في الفرحة .. لاعبو الزمالك يكسرون كأس السوبر

روبرتو كارلوس يكشف عن أفضل لاعب في مباراة السوبر المصري

تعليق هاني شاكر على إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر المصري

انفعال على الهوا..عماد متعب لـ عبدالله جمعة: اقرأ التاريخ وانت تعرف الأهلي وجماهيره ..فيديو

نهاية مأسوية.. سماعات الأذن تنهي حياة رجل في تايلاند

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق علاقة تجارة القطن بدخول عادل أدهم عالم السينما.. وأسرار تسبب أنور وجدي في منعه من التمثيل.. وكواليس هروب زوجته وتبرؤ نجله منه

على طريقة قطار الموت.. شاهد ذعر الركاب لحظة دخول طائرة مغربية في العاصفة دينيس

شاهد.. طفل غريق يستيقظ من الموت بطريقة غريبة بعد إنقاذه