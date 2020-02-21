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مرأة

مواليد 21 فبراير.. علم الأرقام يكشف عن شخصيتك الحقيقية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:59 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم،21 فبراير، وفقا لعلم الأرقام.

إذا كنت مولودا في يوم 21 فبراير فإن ذلك يعني أنك عاشق لمتع الحياة. كما أنك طموح ومتفائل وحساس ولديك روح ملهمة، لكن مزاجك يميل كثيرا للتقلب.

نصيحة: هذا العام يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت حتى آخر السنة.
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