الأحد المقبل..صناعة البرلمان تعقد جلسة حول انتشار السيارات الكهربائية والصناعات المغذية

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب الأحد القادم جلسة استطلاع ومواجهة حول استراتيجية صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها في ضوء التطور التكنولوجي وانتشار السيارات الكهربائية.. وذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي.





وتستكمل اللجنة فى جلستها الثانية الأحد القادم مناقشة، الاستطلاع والمواجهة حول استراتيجية صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها في ضوء التطور التكنولوجي وانتشار السيارات الكهربائية.





كما تناقش اللجنة فى إجتماعاتها الإثنين القادم عدد من طلبات الإحاطة وتبدأها بطلب الإحاطة المقدم من النائب قاسم فرج أبو زيد، في شأن عدم إنشاء منطقة صناعية بمدينة أطفيح - محافظة الجيزة، بالرغم من صدور قرار رئيس الجمهورية بإنشائها، حسبما ورد بطلب الإحاطة

طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود السعيد أبو شحاته، في شأن المغالاة في أسعار الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، حسبما ورد بطلب الإحاطة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، في شأن طرح هيئة المجتمعات العمرانية الأراضي الصناعية للمستثمرين بأسعار مبالغ فيها ما يعرقل الاستثمار في مصر، حسبما ورد بطلب الإحاطة.





وطلب الإحاطة المقدم من النائب طارق فاروق متولي، موضوع طلبي الإحاطة في شأن نقص الخدمات المقدمة في مدينة الروبيكي للجلود من مياه، وكهرباء، ووسائل نقل.. إلخ، حسبما ورد بطلبي الإحاطة.





طلب الإحاطة المقدم من النائبة نانسي سمير نصير، في شأن عدم تحرك الحكومة نحو إنشاء مجمع صناعي للصناعات الصغيرة، والمتوسطة، بمحافظة السويس، وعدم إدراج المحافظة ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية بإنشاء مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدد من المحافظات، حسبما ورد بطلب الإحاطة.





كما تاقشة لجنة الصناعة الثلاثاء القادم، فى جلسة استطلاع ومواجهة حول استراتيجية توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم الاستفادة من الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة، وتنمية هيكل الناتج المحلي وتنويع مصادر التمويل، لزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.



