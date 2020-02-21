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أخبار العالم

مساعدات عسكرية من السودان إلى جنوب السودان

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:32 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أ ش أ
وصلت إلى مطار جوبا طائرة سودانية تحمل مساعدات عسكرية مقدمة من السودان، بتوجيهات من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، إلى قوات دفاع جنوب السودان، وذلك في إطار دعم السودان للترتيبات الأمنية التي نصت عليها اتفاقية سلام جنوب السودان.
وقال نائب سفير السودان بجوبا السفير جمال مالك - في تصريح صحفي - إن المساعدات تحتوي على 15 ألف زي عسكري، من بين 50 ألفا، ستصل تباعا، لافتا إلى أنها عبارة عن دعم للقوات الخاصة المكلفة حماية الشخصيات المهمة، وذلك باعتبار السودان راعيا لاتفاق سلام جنوب السودان.
من جانبه، أشاد اللواء دينق كور ممثل قوات دفاع جنوب السودان، بدعم رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، لافتا إلى أن هذا الدعم يؤكد متانة العلاقات بين البلدين.
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