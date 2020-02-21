بتكلفة 33 مليون جنيه .. وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يفتتحان أعمال إحلال وتجديد قصر ثقافة توشكى بنصر النوبة .. عبد الدايم : تحفيز الشباب لاكتشاف مواهبهم .. فيديو وصور

= أجواء إحتفالية من أهالى توشكى بنصر النوبة لاستقبال وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان أثناء افتتاحهم لقصر الثقافة

= 33 مليون جنيه تكلفة إحلال وتجديد قصر ثقافة توشكى

= وزيرة الثقافة توجه للتوسع فى تنظيم دورات تدريبية متخصصة بمجال الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات

= عروض فنية لفرق الفنون الشعبية على مسرح قصر ثقافة توشكى

تواصل وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة إفتتاح وإنشاء العديد من قصور وبيوت الثقافة على مستوى مختلف محافظات الجمهورية.





وفى هذا الإطار رصد "صدى البلد " قيام الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بافتتاح قصر ثقافة توشكى بعد تنفيذ عملية إحلاله وتجديده بتكلفة وصلت إلى 33 مليون جنيه وذلك وسط إستقبال حافل بالترحاب والفرحة من أهالى قرية توشكى التابعة لمركز نصر النوبة.





وحضر فعاليات الاحتفال الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، ونائب نصر النوبة ياسين عبد الصبور عضو مجلس النواب ، بجانب القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.





وعقب الافتتاح قامت الوزيرة والمحافظ بتفقد مكونات وأقسام قصر ثقافة توشكى والذى يخدم أهالى 7 قرى ويعد من أقدم المواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة حيث يعود تاريخه إلى عام 1964 ، وكان قد توقف العمل به منذ ثلاث سنوات نتيجة لتصدع المبنى.





ووجهت وزيرة الثقافة أثناء زيارتها فى العام الماضى لموقع القصر بسرعة إنهاء أعمال إحلاله وتجديده واستغلال كامل مساحة الأرض المخصصة له وهى 1245 م2، ويضم القصر مسرح يسع نحو 180 كرسيا وغرفة خلع ملابس ملحقة به ، فيما يشتمل الدور الأرضى مكتبة عامة ، وقاعة تكنولوجيا معلومات ، وقاعات المرسم والحرف البيئية والفنون التشكيلية ، بجانب غرف الفنانين والإداريين ، أما الدور الأول فيشمل قاعات أنشطة الطفل وغرفة الإسقاط ، بالإضافة إلى خدمات لذوى القدرات الخاصة .





كما حرصت وزيرة الثقافة والمحافظ على التعرف والاستماع لمختلف المواهب التى يتمتع بها أطفال وشباب القصر ، مطالبه مسئولى الثقافة بدراسة التوسع فى تنظيم دورات تدريبية متخصصة بمجال الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المسابقات الأدبية والفنية من أجل تحفيز وتشجيع النشء والشباب وإتاحة الفرصة لهم لاكتشاف مواهبهم وصقل مهاراتهم ورعايتهم بالشكل الأمثل ليكون قصر الثقافة بحق مركز للإشعاع التنويرى والفنى لخدمة أبناء القرية بمختلف فئاتهم وخاصة الشباب والمرأة وذوي القدرات الخاصة.





ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بجهود وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم واهتمامها الكبير لدعم المنظومة الثقافية والفنية بأسوان عاصمة الإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء سواء بتطوير وإنشاء المواقع الثقافية المختلفة أو بإطلاق العديد من الأنشطة والفاعليات والتى يأتى على رأسها حالة الزخم الفنى والثقافى الكبيرة التى تحتضنها مختلف المواقع الثقافية بالمحافظة حاليًا للاحتفال بالظاهرة الفلكية الفريدة لتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير بأبو سمبل.





مؤكدًا على أن ذلك يعكس الدور الرائد للثقافة والفنون باعتبارها القوى الناعمة لمصر ونافذة التواصل مع الشعوب والثقافات الأخرى وخاصة التى تربطنا بها أواصر التاريخ والجغرافيا وأيضًا روابط الأخوة والانتماء والمصالح المشتركة إفريقيًا وعربيًا.





وقد اختتمت وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان جولتهم بقصر ثقافة توشكى بتفقد معرض باكية للفن التشكيلى من منتجات النخيل للفنان فضل المولى.





أعقبه قيام الوزيرة والمحافظ بحضور أولى العروض الفنية بمسرح القصر الجديد والتى شملت عروض لفرقة أطفال أبو سمبل للفنون الشعبية، وفرقة الطنبورة والفنان عيسى حقار، بجانب فرقة بلغاريا للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة توشكى للفنون التلقائية.





فيما قام أهالى قرية توشكى بإهداء دروع تذكارية لوزيرة الثقافة ومحافظ أسوان ورئيس الهيئة تقديرًا على دورهم لافتتاح هذا الصرح الثقافى بالقرية.









واقرأ أيضًا:











