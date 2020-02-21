بدون تكليف.. أسهل الطرق لتنظيف الكوتشى الأبيض فى دقائق

لا تخلو أي خزانة أحذية من الحذاء الأبيض لدى الكثير من الفتيات، ولكنهم عادة ما يواجهن صعوبة في تنظيف هذا الحذاء، خاصة مع الإرتداء اليومي، فهو الحل الأمثل لارتداء ملابس بسيطة وأنيقة في نفس الوقت، لذلك نقدم لكى أفضل النصائح لتنظيفه.









وضع القليل من الخل على قطعة قماش لتنظيف الأوساخ.

استخدام فرشة الأسنان مع الصابون والماء الدافئ لتنظيف الأماكن صعبة الوصول إليها.

غسل رباط الحذاء يدويا بماء دافئ وصابون.

استخدام طلاء الأظافر الأبيض لتغطية الخدوش.

يمكن استخدام صابون الأدوات المطبخية على البقع الزيتية مع ماء دافئ وفرشة أسنان، حيث يزيل البقعة بسهولة دون التأثير على مظهر الحذاء.





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