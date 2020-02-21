محافظ السويس من البرلمان: "تقدروا ببساطة تقولولي أقعد في البيت والنائب يتولى المسئولية.. وخصصنا 46 مليون جنيه لتطوير منظومة النظافة"

عبد المجيد صقر: المحافظة مدرجة ضمن محافظات المرحلة الأولى لتنفيذ منظومة النظافة الجديدة
محافظ السويس: المحافظة تسلمت منذ أسبوع 121 مليون جنيه لتطوير المناطق غير المخططة
قال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إن المحافظة مدرجة ضمن محافظات المرحلة الأولي لتنفيذ منظومة النظافة الجديدة، لافتا إلي أن المحافظة خصصت 46 مليون جنيه لتطوير منظومة النظافة.
جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلب الإحاطةالمقدم من النائب عبد الحميد كمال، بشأن تعثر مشروعات التنمية في محافظة السويس، وعدم الانتهاء من المخطط العام والتفصيلي للمحافظة، فضلا عن إغلاق الشوارع الرئيسية بمدينة بور توفيق، والتكدس المرورى للسيارات بالشوارع نتيجة عدم استخدام الجراجات الموجودة أسفل العقارات، وانتشار ظاهرة الأسواق العشوائية وتسببها في غلق الشوارع، وتدنى مستوى النظافة العامة والتجميل، وعدم وجود شواطئ شعبية، وانتشار ظاهرة التعديات على أراضى الدولة بمنطقة الكورنيش، وعدم الإعلان عن موازنة صندوق التنمية المحلية والمشروعات الممولة منه، وعدم الاستفادة من مراكز التدريب التابعة لمديريات الخدمة.
وأشار المحافظ إلي أن إجمالي المبلغ المخصص لشراء الآلات والمعدات لدعم منظومة النظافة 46.1 مليون جنيه، وتم إصلاح معدات نظافة بتكلفة 12 مليون جنيه، كما تقوم الأحياء المختلفة بالمحافظة بأعمال النظافة العامة للشوارع الرئيسية والفرعية بصورة يومية، فضلا عن بدء منظومة الجمع المنزلي للمرحلة الأولي والتي تشكل أجزاء من كل حي تمهيدا لتعميمها علي أجزاء المحافظة.
وأشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بعرض المحافظة وردودها علي كل المشكلات المثارة، وبخصوص مشكلة النظافة عقب، قائلا: "إذا السويس تدخل ضمن المرحلة الأولي لمنظومة النطافة الجديدة التي يتم متابعتها من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء".
في سياق متصل، أكد محافظ السويس، أن المحافظة تسلمت منذ أسبوع 121 مليون جنيه لتطوير المناطق غير المخططة، وأنه خلال عام مالي السويس لن يكون فيها منطقة غير مخططة.
وتعقيبا علي مشكلة عدم وجود شواطئ عامة وشعبية، قال اللواء عبد المجيد صقر: "عندما توليت منصبي لم يكن في السويس شاطئ عام، وتم وضع خطة لتطوير الشاطئ، وتم تنظيفه وتيسير وسائل المواصلات إلي الشاطئ وتخفيض سعر التذكرة، وسيكون شاطئ عام للسويس"، ولفت إلي أنه لم تكن هناك دورات مياه عمومية في الشواطئ، وتم إنشاء دورات للتيسير علي المواطنين.
كما أكد المحافظ أن المحافظة وضعت خطة للتصدي للأسواق العشوائية، وحل مشكلات الباعة الجائلين، وتحرص علي توفر الأسواق لخدمة الأهالي، موضحا "المحافظة كان فيها 3 أسواق تكلف الدولة مبالغ كبيرة، وتوجد منطقة أسواق عشوائية، ووسائل المواصلات التي توصل للسوق غير متوفرة ومداخله ضيقة، وفي وقت سابق أحد المحافظين السابقين عمل سوق للباعة الجائلين وحدثت نفس المشكلة وفيه نفس الأشخاص، وقمنا بإلزام أصحاب المحال المغلقة بفتح المحال، فتم إلزام 136 محل، وحاليا نجهز منطقة السوق ومحلات للباعة الجائلين، هذه رؤيتنا وطريقة عملنا علي الأرض".
وبخصوص انتشار العديد من قاعات الأفراح في منطقة الكورنيش، قال المحافظ: "لا توجد تعديات ولكن أصحابها كانوا متعاقدين عليها بالإيجار ونقوم بإعادة النظر في الأسعار لتوفير موارد للمحافظة، وإذا كان لدي النواب أي حالة تعدي يخطر المحافظة بها بالتحديد للتعامل معها".
وشدد علي أن المحافظة تتصدي لمحاولات استخدام جراجات السيارات أسفل العقارات في غير أغراضها، واستطرد: "السويس ليس فيها أزمة مرورية، وأي جراجات أسفل الابراج السكنية لا تستخدم للغرض المخصصة له يتم تحرير محاضر لها لإيقاف الأعمال المخالفة فورا، وهناك بعض من كانوا يستخدمون الجراجات كمخازن، ويتم التعامل معها وإزالتها".
كما أشاد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بتجربة تعيبن نواب للمحافظين، مؤكدا أنها تجربة ناجحة وتساعد المحافظين علي ممارسة مهامهم وحل مشكلات محافظاتهم.
جاء ذلك، إبان مناقشة طلب الإحاطةالمقدم من النائب عبد الحميد كمال، بشأن تعثر مشروعات التنمية في محافظة السويس، وعدم الانتهاء من المخطط العام والتفصيلي للمحافظة، فضلا عن إغلاق الشوارع الرئيسية بمدينة بور توفيق، والتكدس المرورى للسيارات بالشوارع نتيجة عدم استخدام الجراجات الموجودة أسفل العقارات، وانتشار ظاهرة الأسواق العشوائية وتسببها في غلق الشوارع، وتدنى مستوى النظافة العامة والتجميل، وعدم وجود شواطئ شعبية، وانتشار ظاهرة التعديات على أراضى الدولة بمنطقة الكورنيش، وعدم الإعلان عن موازنة صندوق التنمية المحلية والمشروعات الممولة منه، وعدم الاستفادة من مراكز التدريب التابعة لمديريات الخدمة.
وأكد محافظ السويس، أن الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، يبذل جهودا كبيرة في المحافظة ودوره مهم ومؤثر، وأن النائب له اختصاصات مهمة، قائلا، عند منح الكلمة لنائب المحافظ خلال الاجتماع: "أشيد بتجربة نواب المحافظين، وعندما أرسل لي وزير التنمية المحلية لأحدد اختصاصات نائب المحافظ، أرسلت له ورقتين مكتوب فيهما الاختصاصات، وبالفعل نائب محافظ السويس يقوم حاليا بأدوار مهمة ومؤثرة في المحافظة"، واستكمل موجها حديثه لنواب البرلمان: "تقدروا ببساطة تقولولي أقعد في البيت والنائب يتولي المسئولية".
وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدا قيام القيادة السياسية بتعيين نواب للمحافظين وأغلبهم شباب هي تجربة ناجحة، والجميع يعمل علي دعمها، وتصب في الصالح العام، فهي تمكين للشباب من تولي مواقع قيادية.
كما تناول "السجيني"، في حديثه، التأكيد علي أهمية وضرورة التنسيق والتواصل بين نواب البرلمان والمحافظين وقيادات المحافظات، وأشاد بتواصل قيادات محافظة السويس مع النواب، قائلا: "نوجه جميع المحافظات أن تحذو هذا الحذو".
في سياق آخر، تحدث المحافظ، عن المخطط العام والتفصيلي للمحافظة، موضحا أنه تم اعتماد الحيز العمراني للمحافظة في 2009، وتم اعتماد المخطط التفصيلي في 2015، والاتفاق مع وزارة الإسكان علي توسيع الأحوزة العمرانية لبعض التجمعات السكنية.
ولفت المحافظ إلي أن المحافظة اهتمت بدورات المياه العمومية في الشاطئ والكورنيش، وتوجد حاليا 33 دورات مياه عمومية، كما أكد أنه لا توجد شوارع مغلقة في مدينة بورتوفيق، إلا في منطقة قناة السويس، وهذه متعلقة بأمن قومي.
من جانبه، قال الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، إنه تم تطوير وتجميل عدد من الميادين في المحافظة، وجاري تجميل الميادين الأخري، ولفت إلي أن هناك مبلغ 194 مليون جنيه مخصص لتمويل رصف الطرق.
منا ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب إحاطة بشأن التفاوت الكبير في تسعير مياه الشرب بين مواطني محافظة السويس، وذلك بحضور اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وقيادات المحافظة.
جاء ذلك لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة نانسى نصير، الأول بشأن إعادة تخصيص أرض نادى السويس للرياضيات البحرية بحى عتاقة لتصبح شاطئ عام لأبناء السويس، والثانى بشأن بإعادة تخصيص الأراضى المخصصة لجمعية حماية الطفل والمحلات المحيطة بسور الجمعية بمحافظة السويس، والثالث بشأن التفاوت الكبير في تسعير مياه الشرب بين مواطني محافظة السويس، والرابع بشأن انتشار الباعة الجائلين والبلطجية بجميع الشوارع التجارية داخل محافظة السويس، على الرغم من بناء عدة أسواق وتجهيزها منذ عدة سنوات إلا أنها لم تستغل حتى الآن.
وأشارت النائبة نانسي نصير، إلي وجود اختلاف وتفاوت كبير في تسعير مياه الشرب لمواطني محافظة السويس من نفس الفئات ولنفس الاستخدام "سكني، أو صناعي، أو سياحي"، بفارق عشر أضعاف السعر (45 قرش و45 جنيها)، ولا يفصلهم إلا شارع.
من جانبه، عقب عمرو طلبة، مدير إدارة الاتصال السياسي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أن الشركة تنفذ قرارات التسعير وليست مصدرة للقرار، مشيرا إلي أن قرار تحديد التسعير اختصاص مجلس الوزراء، وأضاف أن أي قرار بتسعير مياه الشرب يكون في صالح المواطن الشركة تدعمه لكن القرار نفسه ليس في يدها.
كما قررت، تأجيل اجتماعها الذى كان مقررا عقده، لمناقشة طلبات إحاطة متعلقة بمشكلات محافظة الغربية، وذلك نظرا لعدم حضور الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية الاجتماع، وعدم إخطاره للجنة بأسباب عدم حضوره.
ورفض أعضاء لجنة الإدارة المحلية وبعض نواب محافظة الغربية استكمال الاجتماع بدون حضور المحافظ، مرجعين ذلك إلى أن هناك طلبات إحاطة متعلقة بمشكلات عامة وعاجلة وتحتاج لقرار حاسم، مؤكدين احترامهم وتقديرهم للدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، الذى حضر الاجتماع، وقررت اللجنة تأجيل الجلسة لاجتماع يوم 4 من شهر مارس المقبل، على أن يحضره محافظ الغربية ورئيس صندوق تطوير العشوائيات.
وكان من المقرر أن تناقش لجنة الإدارة المحلية خلال الاجتماع، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب الدكتور محمد خليفة، حول خطة تطوير مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والجدول الزمنى المحدد للانتهاء من أعمال الرصف ومدى مطابقته للكود المصري والموازنة المقررة لذلك ومصدرها، فضلًا عن ضرورة تطوير الأسواق العشوائية بالمدينة للقضاء على انتشار الباعة الجائلين، وطلب آخر من "خليفة" حول تهالك مرفق النقل العام بمدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية، وعدم تطويره بالرغم من خدمته لثلاث محافظات (الغربية ، الدقهلية ، كفر الشيخ)، وآخر بشأن تأخر الشركة المسند لها تنفيذ مشروعات التطوير الحضارى بمدينتي طنطا والمحلة – محافظة الغربية والمعتمد لها مبلغ 411 مليون جنيه من صندوق تطوير المناطق العشوائية عن تنفيذ الأعمال، فضلًا عن ارتفاع قيمة تنفيذ المشروعات ونسبة مصروفات الإشراف.