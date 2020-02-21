مهنيا وعاطفيا وصحيا.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 21/2/2020

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع.. إليكم توقعات الأبراج ليوم الجمعة 21 فبراير 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.









الحمل من21/3 إلى 20/4 مهنيا : رغم الضغوط يمدك الوضع الفلكي اليوم بكل الطاقة والنشاط والرغبة في الحركة والانطلاق. عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل الأصدقاء يدفعك للتعبير عما بداخلك وتؤثر في الجنس الآخر وتنفعك نصائح أصدقاء مخلصين.





الثور من 21/4 إلى 21/5 عاطفيا وعائليا : اليوم ينصحك الفلك أن تفكر بإيجابية ولا تدع الشكوك تسيطر على مخيلتك. مهنيا : القمر في وضع معاكس وعليك أن تتجاوب مع ما هو متاح وكن مستعدا للتفاوض. : القمر في وضع معاكس وعليك أن تتجاوب مع ما هو متاح وكن مستعدا للتفاوض.









الجوزاء من 22/5 إلى 21/6 عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الأصدقاء تمنحك حضورا أخاذا وتستمتع بوقتك جيدا. ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بروح عملية وواقعية مما يساعدك على المعرفة والإنجاز.













السرطان من 22/6 إلى 22/7 عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، الشمس في منزل الحظ تساعدك على التوصل لحلول وقد تستعيد حيويتك. مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمدك بالحكمة وتتيسر سبل الوصول لتنمية أعمال وزيادة مكاسبك.





الأسد من 23/7 إلى 22/8 عاطفيا: إذا كنت متزوجا فالقمر في مواجهتك وقد يجعل علاقتك بشريك حياتك تمضي بصعوبة.. انتبه وتجنب الصدام. عائليا ومهنيا: الوضع الفلكي دقيق ويضع على عاتقك ضغوط ومسئوليات وعليك أن تدرس الأمور العائلية والمهنية والقانونية بدقة.



العذراء من 23/8 إلى 22/9 مهنيا وعائليا: القمر في منزل العمل يساعدك أن تدقق النظر اليوم في كل صغيرة وكبيرة. عاطفيا: إذا كنت متزوجا قد تعيش قلقا عاطفيا وعليك أن تكون مرنا مع الطرف الآخر.



الميزان من 23/9 إلى 22/10 عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، القمر بمنزل الحب يعدك اليوم بأوقات سعادة مع الأحباب والأصدقاء. مهنيا: الفلك يدعمك ويعدك بفرص ذهبية وعليك بالتقاطها وتبدو أكثر صبرا واستعدادا للعمل بخشونة.





القوس من 23/11 إلى 21/12 اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزلك الثالث يمدك اليوم بالديناميكية وبحب المعرفة وتستمتع بالصحبة الطيبة. عائليا وعاطفيا: تتناغم وتتعامل بود في محيط عائلتك وتشعر بالارتياح والهدوء مع من تحب.





الجدي من 22/12 إلى 20/1 مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يعدك بمناخ ملائم وتتصرف بحكمة مع كل ما يستجد بشرط أن تقوم بحساباتك جيدا. عاطفيا: تدرس مشاكل تشغلك وقد تساعدك الأفلاك على إيجاد إجابات لأسئلتك.





الجدي من 22/12 إلى 20/1 مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يعدك بمناخ ملائم وتتصرف بحكمة مع كل ما يستجد بشرط أن تقوم بحساباتك جيدا. عاطفيا: تدرس مشاكل تشغلك وقد تساعدك الأفلاك على إيجاد إجابات لأسئلتك.





الجدي من 22/12 إلى 20/1 مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يعدك بمناخ ملائم وتتصرف بحكمة مع كل ما يستجد بشرط أن تقوم بحساباتك جيدا. عاطفيا: تدرس مشاكل تشغلك وقد تساعدك الأفلاك على إيجاد إجابات لأسئلتك.













العقرب من 23/10 إلى 22/11 عاطفيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك أن تترك اليوم مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل. مهنيا: رغم الضغوط.. تساعدك خبرات الماضي على إيجاد حلول جذرية، فقط فكر بموضوعية وتأن في قراراتك.



