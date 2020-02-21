بـ مليار و235 مليون جنيه.. الداخلية تكشف أكبر قضية غسيل أموال.. و ضبط أدمن صفحة على فيسبوك لتزويج القاصرات.. ضبط عنصرين إجراميين بـ 40 ألف قرص مخدر بمطروح

سرقوا 3 آلاف جنيه من عربى في العجوزة.. ضبط عصابة ضباط الشرطة المزيفة

بـ 3 ملايين جنيه.. ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 40 ألف قرص مخدر بمطروح

خنقتها لكثرة المشاكل.. الأمن العام يضبط المتهم بقتل زوجته فى الدقهلية

شنت الاجهزة الامنية بمختلف المحافظات عدة حملات امنية حيث نجح قطاع الأمن العام في كشف لغز مقتل عاملة نظافة داخل شقتها بالدقهلية.

البداية عندما تبلغ لمركز طلخا من "مبلط 31 سنة مقيم دائرة المركز" باكتشافه وفاة شقيقته 37 سنة، عاملة نظافة بأحد المستشفيات ، مقيمة دائرة المركز" داخل منزلها.

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على الفور وجه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام، بإنتقال مفتشى قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الدقهلية وتبين وجود الجثة وبها زرقة بالوجه والرقبة ونزيف من الأنف ، كما تبين سلامة جميع منافذ المسكن بسؤال شقيقها المذكور لم يعلل سببًا لوفاتها وأضاف أنه علم بالواقعة من الأهالى.

أفاد مفتش الصحة بوجود زرقة بالوجه والرقبة واختناق حاد ونزيف بالأنف عدم إمكانية الجزم بسبب الوفاة .

تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها 38 سنة، عامل.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، بمواجهته اعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة وقرر قيامه بالإجهاز عليها وخنقها بيديه حتى فارقت الحياة لوجود خلافات بينهما.

كما نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 40 ألف قرص بحوزة عنصرين إجراميين بمطروح.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة برئاسة اللواء محمد بركات، مساعد وزير الداخلية، نشاط اثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الاتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة بمديرية أمن مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، أمكن إستهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكى بأحد الطرق بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على 40.000 "أربعون ألف" قرص مخدر من عقار "التامول" المخدر - مبلغ مالى –2 هاتف محمول"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص المضبوطة بقصد الاتجار، واستخدام السيارة والهواتف المحمولة فى النقل والترويج.

قدرت القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بحوالى "3,200,000– ثلاثة ملايين ومائتا ألف جنيه" تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية لاستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

كما تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط عاطل عقب قيامه بالترويج لزواج الفتيات القاصرات عرفيًا عبر "الفيس بوك".

نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط "عاطل سبق إتهامه فى العديد من القضايا" لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى يروج من خلالها لزواج الفتيات القاصرات بعقود عرفية "محددة المدة" وبصحبته إحدى الفتيات "مجنى عليها"، والدتها، زوج والدتها "سبق إتهامه فى إحدى القضايا".

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بمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة، وأضافت "المجنى عليها" بقيام كلٍ من "والدتها، زوجها" بإجبارها على الزواج وتسليمها للمتهم لتزويجها بعقد عرفى "محدد المدة" لأحد الأشخاص مقابل مبلغ مالى متفق عليه.

كما ضُبط بحوزتهم "3 هواتف محمول تحوى رسائل ومحادثات خاصة بترتيب اللقاء- عقد زواج عرفى خالى البيانات- صورة قيد ميلاد بإسم المجنى عليها"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكّنت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائي، بقطاع الأمن العام، من الكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال.







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ونجحت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إنشاء حسابات بريدية صورية من بينها "حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية" لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال ، وتمويل أنشطتهم في الإتجار بالنقد المحلي والأجنبي وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والإتجار بالمخدرات، وقيامهم بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات للحيلولة دون رصدها أمنيًا .







ومن خلال تتبع خطوط سير حركة تلك الأموال تم تحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها وبلغت "مليارًا وتسعة وستون مليون جنيه"، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل وضبط "6 من موظفي مكتب بريد مطروح، 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على 10 حسابات من مكاتب بريد بـ4 محافظات، و5 مستفيدين " مقيمين بمحافظة مطروح " تؤول إليهم تلك الأموال.

واستكمالًا لجهود البحث ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات أمكن ضبط تشكيل عصابي آخر تخصص في ذات النشاط مكون من 3 موظفين بمكتبي بريد "برج العرب، المرج"، و9 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات والقائمين على تغذيتها من 6 محافظات، وكذا شخص مستفيد مقيم بمدينة الإسكندرية تؤول إليه تلك الأموال في إطار التغطية على نشاطهم في مجال الإتجار بالمخدرات بإجمالى مبالغ متعامل عليها بلغت "مائة وستة وستون مليون جنيه".

واتُخذت الإجراءات القانونية، وجارى التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين من متحصلات تعاملاتهم غير المشروعة تنسيقًا والنيابة العامة.

كما نجحت قوات الحماية المدنية في إنقاذ ثلاثة من مندوبى المبيعات تعطل بهم المصعد أثناء صعودهم للشركة محل عملهم، بمدينة شبين الكوم بالمنوفية.







تلقت الأجهزة الامنية البلاغ، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ونجحت فى سحب المصعد المعطل وإنقاذهم وهم بحالة صحية جيدة.







ولاقى سرعة انتقال القوات والتعامل الفورى مع البلاغ استحسان ورضاء المواطنين.

كما ، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة لانتحالهم صفة رجال الشرطة والاستيلاء على متعلقات أحد الأشخاص.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى، وتبين قيام 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى باستيقافه وادعائهم أنهم "رجال شرطة" واصطحبوه لداخل السيارة، والاستيلاء منه على "مبلغ 3 آلاف جنيه – 2 هاتف محمول – 2 فيزا كارت –جواز سفر –حقيبة بها بعض الأوراق الشخصية".







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وتمكنت القوة الأمنية من ضبط السيارة ومستقليها وبحوزتهم المسروقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.