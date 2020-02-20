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تامر عبد الحميد: جماهير الزمالك العامل رقم 1 في الفوز بـ السوبر المصري.. فيديو

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:17 م
لقاء الأهلي والزمالك
لقاء الأهلي والزمالك بالسوبر
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محمود محسن
أكد تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق أن جماهير النادي العامل رقم 1 في الفوز ببطولة السوبر المصري على حساب النادي الأهلي، لأنها تحملت فترات صعبة ودعمت الفريق بشكل قوي. 

وأضاف تامر عبد الحميد ببرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر  أن الجماهير لها عامل مؤثر لعودة روح المكسب والانتصارات لنادي الزمالك.

وتابع لاعب نادي الزمالك السابق أن السوبر المصري تعد البطولة الخامسة للزمالك هذا العام، مؤكدا أن جماهير نادي الزمالك الوفية تستحق هذه الفرحة. 

وأشار تامر عبد الحميد إلى أن نادي الزمالك لم يظهر بالشكل المطلوب خلال أحداث الشوط الأول من لقاء السوبر، لكن مهارة المدرب الفرنسي كارتيرون استطاعت أن تصل بالمباراة إلى بر الأمان.

وقال لاعب نادي الزمالك أنني أتمنى أن يتم تأجيل لقاء القمة القادم في الدوري والذي من المفترض أن يقام بعد أيام قليلة لأن ضغط المباريات قوي على لاعبي الزمالك ومن المفترض أن يحصلوا على فترة راحة.
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