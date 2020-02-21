البورصة: 58% نسبة استحواذ المصريين بالبورصة خلال الأسبوع

كشفت البورصة المصرية أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 3ر58% من إجمالي تعاملات السوق خلال الأسبوع، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 25% والعرب على 7ر16% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير الأسبوعي الصادر عن البورصة إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 9ر38 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 7ر356 مليون جنيه.

الجدير بالذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 8ر63%من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 4ر25% وسجل العرب 8ر10%. وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو9ر156 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافي بيع بنحو 5ر819 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.