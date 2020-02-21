AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اللاب توب كشف المستور.. تجديد حبس عصابة سرقة الشقق بعين شمس

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:03 ص
المتهم
المتهم
Advertisements
رامي المهدي

جدد قاضي المعارضات حبس تشكيل عصابي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة المساكن بعين شمس.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس قيام شخصين، "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة القسم بعرض جهاز "لاب توب" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

على الفور تم الإنتقال لمحل الواقعة وتم ضبطهما، وبحوزتهما جهاز "لاب توب، شاحن، مجهولى المصدر".، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات بحوزتهما، اعترفا بسرقتها من داخل مسكن أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "كسر الباب"، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات ، اتهمهما بالسرقة.

وبتطوير مناقشتهما، اعترفا بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب.

واعترفا بارتكابهما واقعة سرقة آخرى، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات بمسكن المتهم الأول، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم للنيابة التي أمرت بقرارها السابق

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مسروقات من شركة

بمفك وزردية.. حبس عاطل لسرقته بطاريات السيارات فى عين شمس

لمرورها بضائقة مالية.. حبس فتاة وصديقها سرقا 3 خواتم مرصعة بالألماظ من شقيقتها فى الجمالية

حبس عاطلين تخصصا في سرقة المحلات التجارية في مصر الجديدة

ترشيحاتنا

بعد قرار المركزي.. اعرف أسعار الفائدة على الشهادات في بنكي الأهلي ومصر

فرجاني ساسي يكشف تعليمات ميدو له قبل سوبر الأهلي والزمالك

رامي رضوان: أفعال طارق حامد وكهربا في السوبر "غتاتة"

السوبر المحلي ..عمرو الجنايني يكشف حواره مع وليد سليمان عقب تقبيل رأسه ..فيديو

نهاية مأسوية.. سماعات الأذن تنهي حياة رجل في تايلاند

بهوت شورت.. نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يطعن إمام مسجد بـ سكين في رقبته أثناء صلاة الظهر بلندن.. شاهد

بخري وخمسي.. ممرضة تواجه كورونا بالبخور داخل مستشفى في إيران.. شاهد

شاهد.. العثور على وكر حشيش سري داخل متاهة من الأنفاق تحت قرية إسبانية.. فيديو وصور