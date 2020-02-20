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رياضة

محمود علاء: نعاني كثيرًا خارج المستطيل الأخضر.. ونستحق التتويج بالسوبر

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:22 م
محمود علاء
محمود علاء
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محمد رشاد
قال محمود علاء قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن الفريق يعاني كثيرًا خارج المستطيل الأخضر، والجمهور يستحق الفرحة والاحتفال بعد تحقيق اللقب.

وقال علاء في تصريحاته لقناة "أبو ظبي الرياضية" عقب الفوز بكأس السوبر على حساب الأهلي: "حققت البطولة السادسة مع الزمالك خلال عامين ونصف، وإن شاء الله نتمكن من تحقيق مزيد من البطولات في القادم."

وفاز الزمالك خلال أسبوع واحد ببطولتي السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي، والمصري على حساب الأهلي.

وتابع مدافع الزمالك: "أشكر الجميع على الدعم الذي تلقيناه، والسعادة بتحقيق بطولتين خلال آخر 5 أيام وهذا شيء جيد بعد التشكيك الذي حدث نتيجة البداية غير الجيدة للموسم."

وأضاف: "اللعب لنادي الزمالك أمر مختلف، ودائمًا لابد أن نقوم بالتركيز لنظهر بشكل مختلف، ومسألة تسديد ركلات الجزاء يحتاج تركيز دائمًا."

وواصل: "نعاني خارج المستطيل الأخضر كثيرًا، وليس من أشخاص داخل النادي، لكني أطالب الجميع مجلس إدارة وجماهير بالاحتفال بما حققناه."
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