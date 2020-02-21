AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تجديد حبس عاطل سرق أجهزة من شقة موظف في دار السلام

الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:01 ص
حبس
حبس
Advertisements
رامي المهدي

جدد قاضي المعارضات حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بسرقة أجهزة من شقة موظف بدار السلام، وإخفائه المسروقات لدى عامل بمحل.

تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا من موظف قرر باكتشافه كسر باب شقته وسرقة "شاشة LCD، أسطوانة غاز" من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة، وتفعيل منظومة تسجيل الدراجات النارية غير المرخصة، وأمكن تحديد الدراجة النارية "توك توك" المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وباستدعاء قائده ويعمل سائق توك توك، قرر استقلال أحد الأشخاص الدراجة بصحبته وبحوزته المسروقات وتوصيله لمنطقة المدق - دائرة القسم.

بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة من وحدة مباحث القسم من ضبطه.

واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" عامل بمحل أجهزة كهربائية.

باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بقرارها السابق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالمفتاح المصطنع.. تجديد حبس 3 متهمين لسرقتهم شقة سكنية بالمرج

حبس عاطلين لسرقتهما حقائب السيدات في باب الشعرية

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يفتح النار على اتحاد الكرة.. فايلر يكشف مصير كهربا عقب طرده

سرطان الثدى.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة وانتبهي لهذه الأعراض

الإفراط في الفرحة .. لاعبو الزمالك يكسرون كأس السوبر

فضل الصلاة على النبي 1000 مرة يوم الجمعة

إعفاء عميد كلية الشريعة يتصدر تويتر السعودية

عبد الله جمعة يواصل استفزاز جماهير الأهلي.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة قطار الموت.. شاهد ذعر الركاب لحظة دخول طائرة مغربية في العاصفة دينيس

شاهد.. طفل غريق يستيقظ من الموت بطريقة غريبة بعد إنقاذه

رجل يطعن إمام مسجد بـ سكين في رقبته أثناء صلاة الظهر بلندن.. شاهد