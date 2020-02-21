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حوادث

تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة أموال ومجوهرات من شقة عمه في عابدين

الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:51 ص
المتهم
المتهم
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رامي المهدي

جدد قاضي المعارضات حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بسرقة أموال ومجوهرات من شقة عمه بعابدين.


تبلغ لقسم شرطة عابدين من طباخ قرر باكتشافه سرقة مبلغ مالي 2000 جنيه ومشغولات ذهبية عبارة عن (4 خاتم ، أسورة  ، أنسيال) من داخل غرفة نوم والدته المقيمة طرفه ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة .


بالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها.


بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة وفحص المترددين على العقار محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها نجل شقيق المجني عليه "عاطل" ، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه.

واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، وأقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ عمه بمبالغ مالية بمسكنه اختمرت في ذهنه فكرة سرقته.

وفي سبيل ذلك تمكن من اصطناع نسخة من مفتاح الشقة حال زيارته للمجني عليه والاستيلاء على المسروقات.

تم بإرشاده ضبط  مبلغ مالي 1500 جنيه " من متحصلات الواقعة " وإنفاقه باقي المبلغ المُستولى عليه على متطلباته الشخصية، كما تم بإرشاده ضبط كافة المصوغات الذهبية المستولى عليها لدى صديقه عاطل .

 باستدعاء المجنى عليه  تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة ، تم  تحرير المحضر اللازم، والعرض علي  النيابة العامة أمرت بقرارها المتقدم. 

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