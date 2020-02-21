رأس الأفعى المدمر .. حكاية تبة الشجرة من نقطة إسرائيلية لمزار تاريخي بالإسماعيلية





يقول دكتور ايمن عيد، عضو بمجموعة ٧٣ مؤرخين، ان هناك اقاويل كثيرة حول تسمية تبة الشجرة، منها انها تشبه شكل الشجرة ولها ٧ مداخل وعن طريق الاستطلاع الجوي، يتبين وسميت بالآفعي المدمرة القيادة المصرية كانت تري أهمية الاستيلاد علي تبة الشجرة لانجاح حرب اكتوبر واستعادة الكرامة، الموقع بيتكون من غرفة عمليات ويتم من خلالها إدارة جميع النقاط الحصينة الممتدة من بور فؤاد بالشمال الي منطقة السلام بالجنوب فيما يعادل ١٨ نقطة حصينة، وغرفة ادارية يتم من خلالها مبيت الضباط والجنود وإطعامهم ونقطة اسعاف.





يقول جلال عبده هاشم، شاهد عيان، وباحث تاريخي بمنطقة القناة، ان تبة الشجرة" أو "الأفعى" كما أطلقوا اليهود عليها، تقع تبة على بعد 10 كم من مدينة الإسماعيلية، وهي موقع عسكري صغير، أطلق عليه تبة الشجرة، لأن ممراته كانت ترى على شكل شجرة ذات 15 أو 19 فرعا، وحوله العدو إلى مستوطن له دق فيه الخنادق وأنشأ غرف معيشة وغرف قيادة وأخرى للتحكم في المعركة، ساعده في ذلك مميزات الموقع الاستراتيجية، الأمر الذي وصل إلى أن تطلق القوات المعادية اسم "نقطة رأس الأفعى المدمرة" عليه.





ورأس الأفعى المدمرة أو "تبة الشجرة" كان من أهم نقاط القيادة للجيش الإسرائيلي، وتتحكم فيه 8 نقاط حصينة من 18 نقطة حصينة لخط بارليف، وتضم موقعين حصينين متصلين بواسطة أنفاق محصنة، وأسقطته إحدى كتائب المشاة المدعمة بالدبابات، خلال 25 دقيقة، بالاستيلاء على أسلحة ومعدات الموقع. وأسر 50% من قوة السرية المشاة المدعمة للجانب الإسرائيلي، والتي كان قوامها 150 فردًا، ونتيجة للخسائر الفادحة قام الجانب الإسرائيلي يوم 9 أكتوبر بتمهيد نيراني من القوات الجوية والمدفعية، ودفع كتيبة دبابات مدعمة لاستعادة الموقع، إلا أنه فشل في تحقيق أهدافه وتحمل خسائر إضافية فى قواته المهاجمة.





وتحول الموقع إلي مزار سياحي، رسوم دخوله 5 جنيهات، ويستقبل الطلاب والمواطنين والسائحين، لمشاهدة الخنادق والدبابات ووسائل الإعاشة للجيش الإسرائيلي ومنها مطبخ حديث وغرقة معيشة ووسائل ترفيه وسائل اتصال بتل ابيب لأسرة الجندي، خط مياه خاص من إسرائيل إلى القوات بشرق سيناء، وفتحات هروب آمنة

يعتبر موقع تبة الشجرة والتي ضحي بأرواحهم عشرات الأبطال لتحرير نقطة تبة الشجرة الحصينه - احد قلاع خط بارليف المنيع، واحدا من اهم المزارات التاريخية والتي تسرد بطولات عسكرية علي ارض محافظة الاسماعيلية وفي نقطة تلاقي بنظيرتها شبه جزيرة سيناء.