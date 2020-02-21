عبد الحليم علي: جماعية أداء لاعبي الزمالك ساهمت بشكل قوي في التتويج بالسوبر..فيديو

أكد عبد الحليم علي لاعب نادي الزمالك السابق أن ناديي الأهلى والزمالك قدما مباراة قوية تليق باسم مصر مؤكدا أنه كان هناك جماهير محترمة ومباراه قمة شرفت الكرة المصرية نستطيع من خلالها أن نهنئ الفائز بتلك المباراة وأن نثني على أداء الفريق الذي خسر لأنه قدم مباراة قوية.





وأضاف علي خلال وجوده ضيفا ببرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر أن الجماعية في أداء لاعبي الزمالك ظهر بشكل واضح خلال أخر لقائين أمام الترجي التونسي ببطولة السوبر الأفريقي وأمام النادي الأهلي اليوم خلال بطولة السوبر المصري مشيرا أن تلك الجماعية وراء الفوز بتلك البطولتين.





وتابع لاعب نادي الزمالك السابق أن حارس نادي الزمالك محمد ابو جبل ساهم في فوز نادي الزمالك اليوم بعد تصديه لركلتي جزاء ساهمت في تتويج نادي الزمالك بالسوبر المصري.





وأشار عبد الحليم علي أن الأهلي لديه حلول كثيرة داخل الملعب مؤكدة أن الزمالك استطاع ان يقود المباراة بشكل جيد واستطاع ان يحصل على ما يريد.



