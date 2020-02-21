كبتاجون المخدر ونصف كيلو هيروين.. تجديد حبس عاطل بمدينة نصر

جدد قاضي المعارضات حبس شخص 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه لحيازتة 15 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر .





وأشارت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية نجحت فى ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته 15 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر و500 جرام لمخدر الهيروين.





فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإشتراك مع قطاع الأمن الوطنى نشاط (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبط المتهم حال تواجده أسفل مسكنه ، وبحوزته عدد (15000) قرص مخدر لعقار الكبتاجون وكمية من مخدر الهيروين وزنت (500 جرام) ومبلغ مالى قدره (13000 جنيه) وعدد (3) هواتف محمولة وعدد (2) سيارة .

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمول للإتصال بعملائه، واستخدام السيارتين فى عملية النقل والترويج .

هذا وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 600 ألف جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.