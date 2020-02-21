إعلام القاهرة تنظم دورة لتأهيل شباب الإعلاميين لأداء الأخبار والتقارير بلغة عربية سليمة

تًعقد كلية الإعلام جامعة القاهرة ، دورة تدريبية فى مهارات اللغة العربية بهدف رفع مستوى المهارات اللغوية العربية للطلاب والخريجين ، وبناء السلوك اللغوي السليم وتحسين الأداء والإلقاء وتنمية مهارات الكتابة والصياغة اللغوية الصحيحة .





وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى تأهيل شباب الإعلاميين لأداء الأخبار والتقارير الإعلامية بلغة عربية سليمة خالية من الأخطاء اللغوية.



ومن المقرر أن تبدأ الدورة التدريبية يوم الثلاثاء 2020/3/3 ، لمدة ثلاثة أيام من 2 إلى 6 مساءً.