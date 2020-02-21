إعلام القاهرة تنظم دورة لتأهيل شباب الإعلاميين لأداء الأخبار والتقارير بلغة عربية سليمة

تًعقد كلية الإعلام جامعة القاهرة ، دورة تدريبية فى مهارات اللغة العربية بهدف رفع مستوى المهارات اللغوية العربية للطلاب والخريجين ، وبناء السلوك اللغوي السليم وتحسين الأداء والإلقاء وتنمية مهارات الكتابة والصياغة اللغوية الصحيحة .
ومن المقرر أن تبدأ الدورة التدريبية يوم الثلاثاء 2020/3/3 ، لمدة ثلاثة أيام من 2 إلى 6 مساءً.
وقد اعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة أنه يمكن لمن يهمه الأمر التسجيل في دورة مهارات اللغة العربية ، في مكتب وكيل الكلية لخدمة المجتمع
وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى تأهيل شباب الإعلاميين لأداء الأخبار والتقارير الإعلامية بلغة عربية سليمة خالية من الأخطاء اللغوية.
ومن المقرر أن تبدأ الدورة التدريبية يوم الثلاثاء 2020/3/3 ، لمدة ثلاثة أيام من 2 إلى 6 مساءً.
وقد اعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة أنه يمكن لمن يهمه الأمر التسجيل في دورة مهارات اللغة العربية ، في مكتب وكيل الكلية لخدمة المجتمع