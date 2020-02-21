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تعليم

إعلام القاهرة تنظم دورة لتأهيل شباب الإعلاميين لأداء الأخبار والتقارير بلغة عربية سليمة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:27 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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قســم التعليــــم
تًعقد كلية الإعلام جامعة القاهرة ، دورة تدريبية فى مهارات اللغة العربية بهدف رفع مستوى المهارات اللغوية العربية للطلاب والخريجين ، وبناء السلوك اللغوي السليم وتحسين الأداء والإلقاء وتنمية مهارات الكتابة والصياغة اللغوية الصحيحة .

وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى تأهيل شباب الإعلاميين لأداء الأخبار والتقارير الإعلامية بلغة عربية سليمة خالية من الأخطاء اللغوية.

ومن المقرر أن تبدأ الدورة التدريبية يوم الثلاثاء 2020/3/3 ، لمدة ثلاثة أيام من 2 إلى 6 مساءً.

وقد اعلنت  كلية الإعلام جامعة القاهرة أنه يمكن لمن يهمه الأمر التسجيل في دورة مهارات اللغة العربية ، في مكتب وكيل الكلية لخدمة المجتمع
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