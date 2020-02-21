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أصل الحكاية

أم السعوديين.. قصة أمريكية تزور المملكة لأول مرة بعد استضافتها 50 طالبا مبتعثا

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:55 ص
السيدة الأمريكية
السيدة الأمريكية بريدجيت ميلي
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أماني إبراهيم
«أم السعوديين» حازت سيدة امريكية على هذا اللقب بعد استضافتها لأكثر من 50 مبتعث ومبتعثة في منزلها بولاية كاليفورينا، إنها السيدة بريدجيت ميلي التي تزور الممكلة العربية السعودية لأول مرة.

«أعيش وحدي، ليس لدي أبناء، لكن لدي المئات من الأبناء الذين ينادونني أمي من كافة أنحاء العالم والكثير منهم في السعودية»، بهذه الكلمات عبرت بريدج عن سعادتها باستضافتها للكثير من الطلبة في منزلها بالولايات المتحدة، وبعد فترة من استضافتها لشباب وفتيات من عدة جنسيات قررت زيارة البلد التياستضافت منها أكبر عدد وهي المملكة العربية السعودية.


عندما زارت السيدة الامريكية بريدجت ميلي المملكة العربية السعودية شعرت بأنها مألوفة، وكأنها زارتها من قبل، على حد وصفها خلال لقائها بقناة العربية.

أشادت السيدة الأمريكية الملقبة بـ أم السعوديين بالطعام السعودي، ولاحظت تقديمه بكميات كبيرة على عكس عادة تقديم الطعام في الولايات المتحدة، ومزحت قائلة "من الجيد وجود العباية لإخفاء الأوزان بعد الأكل".

كانت تفاجئ الطلاب المقيمين في منزلها بإعداد الطعام الذين يفضلونه، وقال محمد بن حشان أحد الطلاب المبتعثين أنها كانت تعد لكل شخص وجبته المفضلة وكانت تفاجئهم بإعداد بسبوسة وطعام شرقي، وكانت تتعلمه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.
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