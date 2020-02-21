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تعليم

كلية البنات عين شمس تعلن عن جوائز مالية قيمة للمراكز الأولى بالمسابقات

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:03 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
تعلن اللجنة الثقافية والإعلامية بإدارة رعاية الشباب بكلية البنات جامعة عبن شمس طرح عدد من المسابقات لطالبات الكلية في إطار سعي جهود اتحاد الطلاب لبث روح المشاركة بين الطلاب.

وقد عزمت اللجنة الثقافية عن عدة مسابقات وهي:
 
١القران الكريم  (القران كاملا -نصف القران-ثلث القران).

٢مسابقة الثقافة الإسلامية والأحاديث النبوية وذلك يومي الثلاثاء الموافق ٢٥فبراير ٢٠٢٠والخميس الموافق ٢٧فبراير ٢٠٢٠.

ونوه اتحاد الطلاب علي من يرغب في الاشتراك التوجه لإدارة رعاية الشباب بالكلية للنشاط الثقافي لتسجل الاسماء علما بأن الطالبات الفائزات بالمراكز الأولي لهم جوائز مالية قيمة تحت إشراف عميدة الكلية الدكتورة رقية حسن.
كلية البنات عين شمس تعلن عن جوائز مالية قيمة للمراكز الأولى بالمسابقات
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