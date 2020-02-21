كلية البنات عين شمس تعلن عن جوائز مالية قيمة للمراكز الأولى بالمسابقات

تعلن اللجنة الثقافية والإعلامية بإدارة رعاية الشباب بكلية البنات جامعة عبن شمس طرح عدد من المسابقات لطالبات الكلية في إطار سعي جهود اتحاد الطلاب لبث روح المشاركة بين الطلاب.





وقد عزمت اللجنة الثقافية عن عدة مسابقات وهي:

١القران الكريم (القران كاملا -نصف القران-ثلث القران).





٢مسابقة الثقافة الإسلامية والأحاديث النبوية وذلك يومي الثلاثاء الموافق ٢٥فبراير ٢٠٢٠والخميس الموافق ٢٧فبراير ٢٠٢٠.





ونوه اتحاد الطلاب علي من يرغب في الاشتراك التوجه لإدارة رعاية الشباب بالكلية للنشاط الثقافي لتسجل الاسماء علما بأن الطالبات الفائزات بالمراكز الأولي لهم جوائز مالية قيمة تحت إشراف عميدة الكلية الدكتورة رقية حسن.