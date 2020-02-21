المؤتمر الأدبي لليوم الواحد بالشرقية يناقش "بنية النص والواقع المتغير"

تولي الهيئة العامة لقصور الثقافة اهتماما بالغا بالمؤتمرات الأدبية السنوية لمناقشة القضايا الأدبية وطرح الأفكار والتوصيات لحل مثل هذه القضايا للنهوض بالواقع الثقافي لأفضل حال، وفي هذاالإطار نظم قصر ثقافة منيا القمح وسط حضور جماهيري كبير مؤتمر اليوم الواحد لفرع ثقافة الشرقية بعنوان "بنية النص والواقع المتغير" برئاسة الكاتب الصحفي يسري حسان نائب رئيس تحرير جريدة المساء، وضمت الأمانة العامة للمؤتمر الشاعر رضا أبو الغيط الأمين العام، الشاعر عبد العزيز رياض رئيس لجنة الأبحاث، والشعراء علاء الشال، محمد العريان، سهام عثمان، محمد رأفت، رشا عوض.





بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهورى، تلاه كلمة مدير القصر الذي رحب بالسادة الحضور، ثم كلمة مدير عام فرع ثقافة الشرقية الذى أكد على أن فى ظل واقع متغير لابد أن تتغير بنية النص الأدبى خاصة وأنهم يشتركان معا فى السياقات الاجتماعية والثقافية، أعقب ذلك كلمة رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافى والذى تحدث عن الخطط الممنهجة لتغيير النص وإفساد الذوق العام وابعاد الشباب عن النص الهادف الذى يبنى الأمم، أعقبها تكريم الشعراء فريد طه، حسني هداهد، ناجي عبد المنعم، سهام عثمان، هيثم منتصر، نبيل مصيلحي، واسم الشاعر المرحوم عبد الرؤوف اسماعيل، الناقد بهاء الصالحي.





تناولت الجلسة الأولى "الدراسات في الرواية والقصة" للمبدعين عبد العزيز دياب، فكري فاروق، محمد فكري تحدث عنهم الأديب مجدي جعفر، وأدار الجلسة الشاعر والناقد نبيل مصيلحي، ثم عقدت الجلسة الثانية في "شعر العامية والفصحي" في أعمال عبد اللطيف شاش، الباشا عبد الباسط، محمد الغزلاوي، تحدث عنهم الشاعر عبد العزيز رياض، محمود الديداموني، وبهاء الصالحي، أدار اللقاء محمود هليل.



