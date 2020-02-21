إعفاء عميد كلية الشريعة يتصدر تويتر السعودية





وكان وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ؛ بناءً على ما رفعه مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد العامري، قرارًا بإعفاء عميد كلية الشريعة بالرياض، وتعيين الدكتور صالح بن أحمد الوشيل.





يشار إلى أن هذا القرار جاء على خلفية ما حصل من تجاوزات يوم الأحد بكلية الشريعة، بعدما تمت استضافة بعض ممن عليهم مخالفات فكرية.





وكانت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اليوم الخميس، قد علقت على قرار إعفاء عميد كلية الشريعة بالرياض وتعيين الدكتور صالح الوشيل، بناء على ما رفعه مدير الجامعة د. أحمد بن سالم العامري حيث قالت الجامعة إنها تودّ أن تبيّن أن القرار جاء على إثر احتفال كلية الشريعة بالاعتماد الأكاديمي لبرامجها، ودعوتها أشخاصًا بدون أخذ الموافقات اللازمة من إدارة الجامعة، إضافة إلى دعوة شخصيات عليهم مخالفات فكرية وآراء تخالف منهج الوسطية والاعتدال.





وأضافت الجامعة في بيان لها أنها تعاملت مع الأمر بكل حزم، حرصًا منها على تنقية رحابها من أي شوائب فكرية قد تمس أمن الوطن أو تخالف منهج الوسطية والاعتدال، مؤكدة حرصها على ترسية منهجها المعتدل القائم على حماية فكر طلابها وطالباتها ومنسوبيها، وعدم التهاون مع أي ضـرب من ضروب الفكر الضال والمنحرف، والوقوف أمام كل فكر مغالٍ أو متشدد.





وشددت الجامعة أنها سائرة في منهجها المعتدل امتثالًا لتوجيهات القيادة في توفير الأجواء المناسبة للعلم النافع، بعيدًا عن أي فكر أو تحزب أو تشدد لا مكان له في الوطن.





تصدر وسم " إعفاء عميد كلية الشريعة " تريند موقع التدوينات القصيرة " تويتر " حيث تفاعل الكثير من النشطاء اللذين أكدوا ان قرار الوزارة قرارا منطقيا علي ما فعله عميد الكلية من استضافة اشخاص غير مرغوب فيهم في الكلية.