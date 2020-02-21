تفاصيل الإسكان المتوسط والمتميز وفقًا لمبادرة البنك المركزي

مبادرة بيع شقق الإسكان المتوسط والمتميز وفقا لشروط المركزى بالتعاون مع صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى وهيئة المجتمعات العمرانية

الحد الأقصى للسعر 2.25 مليون جنيه

المساحة لا تزيد على 150 مترًا مربعًا

مدة التقسيط لا تزيد على 20 عامًا





المالك للوحدات : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

البيع يتم عن طريق صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى

بمعدل فائدة 10% على 20 عاما

المشروعات المقترح طرحها بهذا النظام





وحدات سكنية ضمن مشروعات "سكن مصر ودار مصر وجنة" وجزء من شقق الوزارة فى مشروع كابيتال ريزيدنس بالعاصمة الجديدة

مساحاتها تبدأ من 100 متر وتصل إلى 150 مترا

جهات التمويل: البنوك المتعاقدة مع صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى وعددها 16 بنكا

الحد الأدنى للقسط 3100 جنيه ويزيد حسب مساحة وتميز الوحدات

الحد الأقصي للدخل 40 ألف جنيه

الحد الأدني للدخل 4200 جنيه للأعزب و5700 للمتزوج