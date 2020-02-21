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اقتصاد

تفاصيل الإسكان المتوسط والمتميز وفقًا لمبادرة البنك المركزي

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:32 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
مبادرة بيع شقق الإسكان المتوسط والمتميز وفقا لشروط المركزى بالتعاون مع صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى وهيئة المجتمعات العمرانية
الحد الأقصى للسعر 2.25 مليون جنيه
المساحة لا تزيد على 150 مترًا مربعًا
مدة التقسيط لا تزيد على 20 عامًا

المالك للوحدات : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
البيع يتم عن طريق صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى
بمعدل فائدة 10% على 20 عاما
المشروعات المقترح طرحها بهذا النظام

وحدات سكنية ضمن مشروعات "سكن مصر ودار مصر وجنة" وجزء من شقق الوزارة فى مشروع كابيتال ريزيدنس بالعاصمة الجديدة
مساحاتها تبدأ من 100 متر وتصل إلى 150 مترا
جهات التمويل: البنوك المتعاقدة مع صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى وعددها 16 بنكا
الحد الأدنى للقسط 3100 جنيه ويزيد حسب مساحة وتميز الوحدات
الحد الأقصي للدخل 40 ألف جنيه
الحد الأدني للدخل 4200 جنيه للأعزب و5700 للمتزوج
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