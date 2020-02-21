أمير مرتضى: لاعبو الزمالك رجال.. وقرار تأجيل قمة الدوري أمام الأهلي يرجع لاتحاد الكرة

أكد أمير مرتضي، المشرف علي فريق الكرة بنادي الزمالك، أن لاعبي فريقه رجال وحققوا البطولة الخامسة لهم هذا الموسم بعد التتويج بكأس السوبر المصري اليوم.





وتُوج الزمالك بلقب السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بركلات الجزاء في المباراة التي أقيمت في استاد محمد بن زايد.





أمير مرتضى منصور قال في لقاء لقناة أبو ظبي: "قلت قبل ذلك نحن نتفاءل بالإمارات، أشكر اللاعبين على هذه الفترة الصعبة وحصد بطولتين في أسبوع، وأشكر الجماهير وأقول للأهلي حظ أوفر".





وأضاف: "وجود حازم إمام في الملعب كان تمويها، هو لاعب راجل حدث له شد عضلي ولكنه أخبر المدرب أنه مستعد للمشاركة".





وتابع: "أحرزنا 5 بطولات في سنة، ولا يوجد وقت لكي أشاهد التلفزيون، نركز مع اللاعبين لنسعد الجماهير، لا أركز مع أحد وهذا وقت جمع البطولات ، هذه البطولة محسوبة على الموسم الماضي، هذا الموسم لم ينته، الجميع يلاحظ مجهودنا ، جماهير الزمالك دائمًا في الموعد، وأتمنى أن نكون عند حسن ظنهم هم يستحقون الفرحة".





أوضح: "ليس لدينا معلومات عن مباراة الأهلي في الدوري، اتحاد الكرة هو من سيحسم الأمر، بتأجيل أو اللعب، المؤكد هو أن مباراة الترجي في دوري أبطال إفريقيا يوم 28 من الشهر الحالي".



