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ثقافة

فخار وأيقونات مرسومة .. متحف الحضارة يستضيف معرضًا عن الفنون القبطية.. صور

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:38 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
استضاف المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط معرضًا عن الفنون القبطية الخميس،وتضمن منتجات عديدة خاصة الفخار والايقونات المرسومة.

المعرض جاء ضمن فعاليات ورشة نظمها المتحف بعنوان"التراث القبطى بين الماضى والحاضر"،وذلك عن التراث القبطى وتأثيره فى الحياة العامة قديما وحتى وقتنا الحاضر.
 
المعرض شهد مشاركة نخبة من أساتذة الفن القبطى وفنانى المجتمع المدنى،وذلك تحت إشراف الفنان جورج ناعوم .

وضم المعرض منتجات أعضاء جمعية مشوار التحدى من الكفيفات والصم والبكم،والتي لاقت إعجابا كبيرًا من الحضور.

وقال الدكتور أحمد الشربيني المشرف العام على مشروع المتحف أن المعرض جاء ضمن فعاليات الورشة،وذلك للتعريف بقيمة التراث القبطى وتأثيره على الثقافة المصرية فى الماضى والحاضر  . 

واضاف:الورشة كان الهدف منها زيادة الوعى الثقافي وتوضح أن التراث القبطى هو تراث مصرى أصيل ، وأن الحضارة القبطية نسيج من الحضارة المصرية وهى جزء لايتجزأ من تاريخ الوطن،وقد تم تكريم المحاضرين و الفنانين المشاركين .
فخار وأيقونات مرسومة .. متحف الحضارة يستضيف معرضًا عن الفنون القبطية.. صور
فخار وأيقونات مرسومة .. متحف الحضارة يستضيف معرضًا عن الفنون القبطية.. صور
فخار وأيقونات مرسومة .. متحف الحضارة يستضيف معرضًا عن الفنون القبطية.. صور
فخار وأيقونات مرسومة .. متحف الحضارة يستضيف معرضًا عن الفنون القبطية.. صور
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