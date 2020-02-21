مسئول بالبنك الدولي: هناك أزمة بالتعليم عالميا.. فيديو

قال خايمي سافيدرا رئيس قطاع التعليم بالبنك الدولى، إننا نتحدث عن التحديات التي نواجهها في التعليم عالميا وفي العالم العربي .





وأضاف سافيدرا في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مسا دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه هناك ازمة في التعليم حول مستوى العالم وعلينا ان تقضي على فقر التعليم.





وتابع رئيس قطاع التعليم بالبنك الدولي:" نرى العديد من الطلاب في المدارس ولكن الطلاب لا يتعلمون بشكل ملائم".





أوضح سافيدرا أن تطوير نظام التعليم ضرورى لمواكبة التغييرات على المستوى العالمي مشيرا إلى أن بنك المعرفة أحد أهم العوامل لإصلاح نظام التعليم فى مصر





وتابع "زرت عدد من المدارس فى مصر ورأيت تحمس الطلاب بشكل كبير للتعلم والمشاركة الإيجابية " مؤكدا أن اصلاح نظام التعليم فى مصر يتم على مراحل ويحتاج وقت حتى يحدث التغيير الشامل





وأوضح سافيدرا أن تطوير نظام التعليم ضرورى لمواكبة التغييرات على المستوى العالمي مشيرا إلى أن بنك المعرفة أحد أهم العوامل لإصلاح نظام التعليم فى مصر





وتابع "زرت عدد من المدارس فى مصر ورأيت تحمس الطلاب بشكل كبير للتعلم والمشاركة الإيجابية " مؤكدا أن اصلاح نظام التعليم فى مصر يتم على مراحل ويحتاج وقت حتى يحدث التغيير الشامل