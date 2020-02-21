AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

افتتاح معرض "هى في عيونهم" بالهناجر

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:56 ص
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى


يفتتح بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، معرض"هى في عيونهم" للفنانة سامية الشيخ، فى السادسة من مساء اليوم الجمعة بقاعة آدم حنين، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز .

وعن المعرض تقول الفنانة سامية أحمد مصطفى الشيخ، أستاذ النسيج بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، إنه يتضمن ٢٠ عملا فنيا بمساحات تتراوح بين ٥٠×٧٠ و ١٠٠×٢٠٠ سنتيمتر، وتعرض الأعمال من خلال تقسيم القاعة لمساحتين، باستخدام مشغولة نسجية من وسط سقف القاعة وهذا القاطع النسجي بارتفاع ٣ متر وطول ١٥متر، ويستمر المعرض حتى ٢٦ فبراير الجارى .

تقوم فكرة المعرض على المزج بين التصوير والنسيج، في إعادة صياغة بإسلوب جديد، وذلك من خلال تناول رؤية الفنانين عن المرأة على مر العصور في مصر والعالم، وكيف عبر الفنان في بورتريهاته عن المرأة بجوهرها الذي يبعث الحيوية، وكيف تتحول إلى أيقونة فنية يتناولها الفنان بريشته، وفي هذا المعرض حولت الفنانة هذه البورتريهات لعمل نسجي لتعيد الحالة اللونية والملمس السطحي بوجه نظر مختلفة ومساحات متنوعة لا تطابق اللوحات الأصلية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ذاكرة الكاريكاتير تحتفي بمئوية ثورة 1919 بالهناجر

افتتاح معرض 50 سنة فن للفنان محمد زينهم.. فيديو

الأربعاء.. افتتاح معرض هوى للفنان هاني عبد البديع بالهناجر

رانيا فريد شوقي تشارك في افتتاح معرض الفنون التشكيلية بجامعة عين شمس الخميس

غدا.. افتتاح معرض "هي في عيونهم" بالهناجر

ترشيحاتنا

ماذا قال أوباما لـ محمود علاء قبل تسديد ضربة الجزاء في السوبر المصري؟

مرتضى منصور يفتح النار على اتحاد الكرة ويكشف سبب تقبيل الجنايني رأس وليد سليمان

بعد معاناة دامت 12 ساعة.. مسن يخاطر بحياته لإنقاذ سيدة كادت تموت متجمدة

أمير مرتضى: لاعبو الزمالك رجال.. وقرار تأجيل قمة الدوري أمام الأهلي يرجع لاتحاد الكرة

عبد الله جمعة بعد الفوز على الأهلي: معلش نزلت غلط

سرطان الثدى.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة وانتبهي لهذه الأعراض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة اشتعال النيران في سيارة فيراري نادرة ثمنها مليون دولار.. شاهد

انفجار سيجارة إلكترونية يصيب شابا ثلاثينيا بحروق مروعة.. تفاصيل

بعد معاناة دامت 12 ساعة.. مسن يخاطر بحياته لإنقاذ سيدة كادت تموت متجمدة