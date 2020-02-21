افتتاح معرض "هى في عيونهم" بالهناجر









يفتتح بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، معرض"هى في عيونهم" للفنانة سامية الشيخ، فى السادسة من مساء اليوم الجمعة بقاعة آدم حنين، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز .





وعن المعرض تقول الفنانة سامية أحمد مصطفى الشيخ، أستاذ النسيج بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، إنه يتضمن ٢٠ عملا فنيا بمساحات تتراوح بين ٥٠×٧٠ و ١٠٠×٢٠٠ سنتيمتر، وتعرض الأعمال من خلال تقسيم القاعة لمساحتين، باستخدام مشغولة نسجية من وسط سقف القاعة وهذا القاطع النسجي بارتفاع ٣ متر وطول ١٥متر، ويستمر المعرض حتى ٢٦ فبراير الجارى .



