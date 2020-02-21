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توك شو

اخبار التوك شو.. أحمد بلال: الأهلي كان يستحق الفوز بالسوبر.. إبراهيم نصر يبكي بسبب فيلم شمس الزناتى.. والتطورات الصحية لـ جورج سيدهم

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:01 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، أمس الخميس مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

قال الفنان إبراهيم نصر، إن دور جعيدي فى فيلم شمس الزناتى مع الفنان عادل إمام، ونجوم كثيرين كان له تأثير إيجابي فى حياته، موضحًا أنه لو لم يجسد هذا الدور كان سيندم.

كشف الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير جورج سيدهم.

قال الإعلامى تامر أمين، إن نادى الزمالك تغلب على النادى الأهلى فى الدقائق الماضية في بطولة السوبر المصري.

قدم الإعلامي رامي رضوان التهنئة الي نادي الزمالك بفوزه على غريمه النادي الأهلي وحصوله على كأس السوبر. 

أكد أحمد بلال لاعب النادي الأهلي السابق أن الزمالك استطاع أن يحصل على ما أراده خلال لقائه أمام الأهلي بالسوبر المصري، مؤكدا أنه استدرج لاعبي النادي الأهلي لركلات الجزاء الترجيحية. 
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