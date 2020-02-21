شكرا على دعمكم للسينما والثقافة العربية.. يسرا تحتفل بتكريمها من فرنسا.. شاهد

احتفلت الفنانة يسرا بتكريمها من معهد العالم العربي بباريس على مجمل أعمالها الفنية وما قدمته من مسيرة حافلة بالفن والإبداع.





وكتبت يسرا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلة "شكرًا معهد العالم العربي بباريس، رئيس ووزير الثقافة الفرنسي السابق چاك لانغ، على التكريم والتقدير وعلى دعمكم للسينما والثقافة العربية بشكل عام. كل الحب لأصدقائي وجمهوري على دعمكم الدائم ومشاعركم الرقيقة، ربنا يخليكم ليا".





ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين" متألقة دايما " و" مبروووووك يا نجمة " تستاهلي كل خير" و " الف مبروووووك يا جميلة الجميلات".





ومن المقرر أن تشارك يسرا في بطولة مسلسل "قارئة الفنجان" من إخراج سامح عبد العزيز، و تأليف أحمد عادل، وسوف يتم الإعلان عن كافة تفاصيله خلال الفترة القليلة المقبلة.

