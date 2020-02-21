الجيش في أسبوع: الرئيس يفتتح مصانع وخطوط إنتاج حربية جديدة.. وزير الدفاع والإنتاج الحربي يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد.. وقبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية

القوات المسلحة في أسبوع:

= السيسي يقدم العزاء لأسرة الفريق أحمد عبدالرحمن نصر قائد القوات الجوية الأسبق

= تدريبات بحرية وجوية بين مصر وفرنسا بالبحرين الأحمر والمتوسط = القوات المسلحة تشارك بالمعرض الدولى السادس للرياضة واللياقة البدنية والصحة





ينشر موقع صدى البلد البلد الإخباري أبرز الأخبار التي نشرت عن القوات المسلحة هذا الأسبوع، حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ، مصانع وخطوط إنتاج حربية جديدة بمصنع 300 الحربي، كما قدم الرئيس واجب العزاء لأسرة الفريق أحمد عبدالرحمن نصر قائد القوات الجوية الأسبق لوفاته.





وبحث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، التعاون الثنائي، وذلك خلال استقباله لوزير القوات المسلحة السنغالي، فيما كرم القائد العام ، قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد، كما أعلنت القوات المسلحة عن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية.





ونفذت القوات الجوية والبحرية تدريبات مشتركة مع الجانب الفرنسي، وذلك في البحر المتوسط والبحر الأحمر، كما شاركت القوات المسلحة بالمعرض الدولى السادس للرياضة واللياقة البدنية والصحة.









مدرعة وأسلحة وذخائر.. الرئيس يفتتح مصانع وخطوط إنتاج حربية جديدة.. صور افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي متمثلة فى شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة "م/300" بمساحة 371 فدانا والذى يتخصص فى إنتاج الأسلحة والذخيرة "صغيرة، متوسطة، ثقيلة"، "الطبنجات، البنادق الآلية، الرشاش المتعدد".

كما افتتح الرئيس عددا من خطوط الإنتاج عبر الفيديو كونفرنس والتى تضمنت مشروع الألواح الشمسية بشركة بنها للصناعات الإلكترونية "م/144" بمساحة700 متر مربع بطاقة إنتاجية 50 ميجاوات سنويًا، ومشروع البطاريات بشركة قها للصناعات الكيماوية (م/270) بمساحة 4000 متر مربع بطاقة إنتاجية 120 ألف بطارية سنويًا بالإضافة إلي مصنع الجلفنة على الساخن بشركة حلوان للآلات والمعدات " م/999" بمساحة 25.200 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية من 15000 طن إلى 20000 طن.

كما تم تفقد اللودر Long life LD900 إنتاج شركة IMUT وبالتعاون مع شركات الإنتاج الحربي ومركبة القتال المدرعة المصرية سينا "200" إنتاج مصنع 200 الحربي.









السيسي يقدم العزاء لأسرة الفريق أحمد عبدالرحمن نصر قائد القوات الجوية الأسبق تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجنازة العسكرية التي أقيمت للفريق أحمد عبدالرحمن نصر قائد القوات الجوية الأسبق ، والتي أقيمت بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي ، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى القادة .

كان الفقيد قد تخرج من الكلية الجوية عام 1956 ، وشغل عدة مناصب من بينها قائدًا لأحد الألوية الجوية أثناء حرب أكتوبر 1973 ، وتدرج في المناصب القيادية حتى عين قائدًا للقوات الجوية في الفترة من عام 1990 وحتي عام 1996 - واشترك في جميع الحروب التي خاضتها مصر منذ حرب 1956 وحتى نصر أكتوبر 1973 وحصل علي العديد من الأوسمة والأنواط العسكرية تقديرا لدوره وأعماله البطولية الخالدة .

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم العزاء لأسرة الفقيد الذي يعد أحد الرموز المضيئة في تاريخ العسكرية المصرية عبر مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والقوات المسلحة.



وزير الدفاع يبحث التعاون الثنائي مع وزير القوات المسلحة السنغالي التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بـ "سيديكى كابا" وزير القوات المسلحة بجمهورية السنغال والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

أعقبها لقاء موسع بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق "بيراما جوب" رئيس الأركان العامة للجيوش السنغالية تناول سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين بالإضافة إلى تطورات الأوضاع التي تشهدها القارة الإفريقية ، والجهود التى تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار داخل القارة.

وأكد القائد العام على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية السنغال، كذلك حرص القوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى العديد من المجالات على نحو يلبي المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

من جانبه أكد وزير القوات المسلحة بجمهورية السنغال حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون مع مصر كونها دولة محورية بالمنطقة، مشيدًا بدور مصر البارز خلال رئاستها السابقة للاتحاد الإفريقى فى مكافحة الإرهاب ودعم جهود الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية.







وزير الدفاع والإنتاج الحربي يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد فى الأول من يناير 2020.

وقلد القائد العام القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذين صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرًا لجهودهم وتفانيهم فى أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة، وأعرب أقدم القادة المكرمين عن خالص الشكر والعرفان للقوات المسلحة لما لمسوه من رعاية واهتمام لهم ولأسرهم ، وحرصها الدائم على توفير كافة الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات.

ونقل الفريق أول محمد زكى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين وهبوا حياتهم لخدمة الوطن ، موضحًا أن القوات المسلحة بعطاء أبنائها وتضحياتهم ستظل نموذجًا يحتذى به فى الانضباط والالتزام والعمل من أجل رفعة الوطن وحماية مقدساته.

وأكد القائد العام أن القوات المسلحة قدمت علي مدار تاريخها نخبة من أعظم القادة الذين تمسكوا بمبادئ العسكرية المصرية وقيمها ومسئوليتها فى حماية الوطن . مشيدًا بالقادة المكرمين ودورهم في خدمة القوات المسلحة وتماسكها في مواجهة كافة الصعاب، وحرصهم الدائم على الوصول بها إلى أعلى مستويات الاستعداد والكفاءة القتالية، كما وجه الشكر لأسر القادة المكرمين لما تحملته من مسئولية اجتماعية كبرى فى إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء .







تدريبات بحرية بين مصر وفرنسا بنطاق الأسطول الشمالي

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا بمنطقة تدريب اللنشات والصائدات بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط وذلك بمشاركة صائدة الألغام المصرية "البرلس" و صائدة الألغام الفرنسية "CAPRICORNE" وذلك عقب انتهاء زيارتها الناجحة لميناء الأسكندرية .





تضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية ومنها التدريب على إزالة الألغام بالبحر وكذلك التدريب علي تحييد الألغام باشتراك عناصر من مقاتلى القوات الخاصة البحرية والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية والعناصر المشاركة على تنفيذ المهام بكل دقة .





تأتى تلك التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية وبما يساهم فى صقل المهارات وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال ودعم جهود الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة، كما يأتي ذلك في ظل توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.





القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبات بمشاركة حاملة الطائرات «شارل ديجول»

نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية، تدريبًا جويًّا عابرًا "ADEX" بنطاق البحرين المتوسط والأحمر، أثناء تواجد حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديجول" بالبحر المتوسط وبمشاركة عدد من طائرات الرافال وإف - 16 المصرية.





وتضمن التدريب، قيام الجانب المصرى والفرنسى، بتنفيذ مهام البحث والإنقاذ داخل وخارج المياه الإقليمية المصرية، والتدريب على الدفاع والهجوم علي هدف حيوي بحري، وتنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود في الجو، وكذلك التدريب على مهاجمة قطع بحرية بمناطق التدريب بمسرح عمليات البحر الأحمر.





ويهدف التدريب، إلى نقل وتبادل الخبرات بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمى بالمنطقة، في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة.





البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر الأحمر

قامت إحدى المجموعات القتالية للقوات البحرية المصرية المتمركزة بقاعدة برنيس العسكرية والفرقاطة الفرنسية "FORBIN" بتنفيذ تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر .





حيث تضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية منها تنفيذ رمايات مدفعية على هدف سطحي وتمرين دفاع جوي ضد الأهداف الجوية المعادية، كما اشتمل التدريب على تنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها وكذا تشكيلات إبحار للوحدات البحرية وتنفيذ تدريب للمواصلات الإشارية بالبحر، وقد أظهر التدريب مدى الإحترافية للقوات البحرية لتنفيذ كافة المهام بدقة وكفاءة عالية.





تأتى تلك التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم فى صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية ودعم جهود الأمن والإستقرار البحرى فى البحر الأحمر، كما يأتى ذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة.









الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية دفعة مايو 2020 والتى تشمل الدفعات 116 أطباء و66 مختلط ، والدفعة رقم 108 رئيسات تمريض.





صرح بذلك اللواء أح أشرف فارس مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية أثناء وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة.





وأشار مدير الكلية الحربية أن التخصصات المطلوبة من الذكور تشمل: "الطب البشري - الطب البيطري - طب الأسنان - الصيدلة من الذكور الحاصلين على دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه"، ويمكن للأطباء البشريين الترشح للعمل كأعضاء هيئة تدريس بكلية الطب للقوات المسلحة فى حالة اجتيازه المعايير والاختبارات المؤهلة لذلك.





ويشترط لدفعة الأطباء ألا يزيد السن فى 1/4/ 2020 للأطباء البشريين والأسنان الحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير عن 34 سنة والحاصلين على درجة الدكتوراه عن 38 سنة، والأطباء البيطريين والصيادلة الحاصلين على درجة دبلوم دراسات عليا أو ماجستير عن 30 سنة والحاصلين على درجة الدكتوراه 34 سنة.





أما بالنسبة للتخصصات المطلوبة من خريجى الجامعات للدفعة 66 مختلط يشترط أن يكون المتقدم من الذكور الحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراة في تخصصات كلية العلوم الآتية: "كيمياء خاصة - كيمياء مزدوجة – ميكروبيولوجى – كيمياء حيوية – حيوان – بيولوجي – جيولوجيا – فيزياء – كيمياء تحليلية – حواسب وتكنولوجيا المعلومات".





بالإضافة إلى الذكور الحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراة من كليات الحاسبات والمعلومات والحقوق والتجارة "محاسبة" والزراعة والتربية الرياضية واللغات "إنجليزي – عبري – ألمانى – فرنسى – يابانى – لغة عربية" وإقتصاد وعلوم سياسية وآداب علم نفس وآداب إجتماع وإعلام وصحافة وسينما وفنون جميلة "نحت ورسم" وتربية موسيقية، على أن لا تزيد السن فى 1/4/ 2020 للحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير على 30 سنة والحاصلين على درجة الدكتوراه على 34 سنة.





أما بالنسبة للتخصصات المطلوبة من الإناث يشترط أن تكون المتقدمة من الحاصلات على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراة فى تخصصات الصيدلة وآداب علم نفس ورئيسات تمريض على أن لا يزيد السن فى 1/4/ 2020 للحاصلات على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير عن 30 سنة والحاصلات على درجة الدكتوراه عن 34 سنة.





للشروط العامة للقبول:





= أن يجتاز بنجاح اختبارات اللياقة البدنية

= أن يجتاز الاختبار الشخصي "كشف الهيئة"

= أن لا يقل الطول عن 170 سم للذكور و155 سم للإناث

= أن لا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية

= أن يكون حاصلا على المؤهل من الجامعات الحكومية والخاصة

= أن لا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف

= أن يجتاز بنجاح الإختبارات النفسية والعرض الطبى العام والذى يشمل التحاليل الطبية المتقدمة

= أن يؤدى بنجاح اختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من إرتفاع 7.5 متر بدون تردد وللمرة الأولى

= أن يكون حسن السير والسلوك وأن لا يكون قد إستقال أو فصل تأديبيًا من أى كلية أو معهد أو مدرسة

= أن يكون الطالب ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أى جنسية دولة أخرى

= أن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ويتم إستخرجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم

= أن يكون لائقًا طبيًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبى للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعة المتقدم لها فى حالة عدم اللياقة الطبية

= أن يتقدم طالب الالتحاق بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم للكلية الحربية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية.





ويسمح للضباط الاحتياط والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حاليا بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط وأن يكون المتقدم حاصلًا على دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه فى نفس التخصص.





وتكون مدة الدراسة عاما دراسيا لجميع التخصصات ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية، علمًا بأنه سيتم فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسى بالكلية الحربية بمصر الجديدة يوم الإثنين الموافق 24 / 2 / 2020.









القوات المسلحة تشارك بالمعرض الدولى السادس للرياضة واللياقة البدنية والصحة شهد المعرض الدولى السادس للرياضة واللياقة البدنية والصحة الذى تنظمه عدد من الشركات العالمية بالتعاون وزارة الشباب والرياضة مشاركة متميزة من القوات المسلحة المصرية خلال فترة عقده من 13-15 فبراير الجارى بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات.

وتضمن جناح القوات المسلحة عرض الإمكانيات العلاجية لإدارة الخدمات الطبية التي توفرها للرياضيين من أجهزة لتشخيص الإصابات الرياضية وكيفية علاجها، وقياس مستويات التدريب بواسطة أجهزة قياس كفاءة القلب والرئتين التى تساعد على معرفة مدى قدرة الرياضيين على تحمل المجهود البدني أثناء التدريب، فضلًا عن دور معمل المنشطات التابع للقوات المسلحة والمعامل المركزية للقوات المسلحة فى الكشف عن المنشطات بمختلف أنواعها.

وحرصت القوات المسلحة من خلال جناحها على عرض منتجات مصنع الأطراف الصناعية من أجهزة دواعم الحركة التى تساعد الرياضيين أثناء فترات التأهيل والاستشفاء بعد الإصابات أو العمليات الجراحية الحرجة.

ويعمل المعرض على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى صناعة الرياضة لدى الشركات الرياضية العالمية بشكل مباشر عن طريق الوكلاء والموزعين لتلك الشركات العالمية فى مجال الأجهزة والمعدات والملابس الرياضية، فضلًا عن التوعية الصحية لكل المنتمين إلى المنظومة الرياضية.

ويفتح المعرض آفاقا جديدة فى السوق المحلى والتصدير للخارج أمام الشركات الوطنية التى تقوم بالتصنيع داخل مصر بكفاءة عالية وبأسعار غير قابلة للمنافسة.



