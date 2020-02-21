المكسيك: العثور على 24 جثة في مقبرة جماعية في وسط البلاد

أعلن مكتب المدعي العام في ولاية ميتشواكان المكسيكية اليوم الجمعة، العثور على 24 جثة على الأقل في مقبرة جماعية في وسط البلاد.





وقال المكتب في بيان: "تتراوح أعمار الضحايا ما بين 20 و40 عاما بينهم 5 نساء، وقد تم قتلهم منذ أربعة أشهر تقريبا".





وأضاف البيان إن "الأسباب المحتملة للوفاة هي إصابات في الرقبة بأدوات ثقب وقطع، وقد تم قطع رؤوس بعض الجثث"، وفقًا لوكالة "سبوتنيك".



