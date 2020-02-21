شاهد.. العثور على وكر حشيش سري داخل متاهة من الأنفاق تحت قرية إسبانية.. فيديو وصور

على طريقة الأفلام عثرت الشرطة الأسبانية على مخبًأ سريًا تحت الأرض لتصنيع الحشيش، السجائر والماريجوانا، يقوده زعيم مافيا سري احتجز العمال في متاهة تحت الأرض لضمان عدم قدرتهم على الهروب.

أنقذت الشرطة 6 عمال محاصرين في ظروف قاسية بلا هواء داخل مزرعة للحشيش ومصنع للتبغ المزيف مخبأين داخل متاهة من الأنفاق تحت قرية جبلية في أسبانيا، وذلك بعد أن اعتقلت الشرطة العقل المدبر المشتبه في العملية.

صرحت وزارة الداخلية الأسبانية أمس الخميس أن الوكر السري احتوى على الآلات المنتجة لحوالي 3500 سيجارة في الساعة كانت مخبأة داخل متاهة من الأنفاق لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال حفرة مغطاة بالتبن فوق كتلة جبلية.

كانت الشرطة قد ألقت القبض على المسئولين عن الوكر في وقت سابق فوق الأرض مما نتج عنه اختناق العمال تحت الأرض لعدم تحديث المولد الذي من المفترض أن يزودهم بالأكسجين وفقًا لرويترز.

استطاعت الشرطة التوصل إلى الوكر وإنقاذ العمال الذين كانوا من جنسيات أوكرانية وليتوانية، بعدما سمعت دوي أصوات إنذار صدر عن خزان الجر العازل للصوت في محاولات منهم لإثارة ضجة لتتمكن الشرطة من إنقاذهم، فقد كانوا يلهثون لاستنشاق الهواء ويصرخون

محتويات الوكر السري

احتوى المصنع الموجود تحت الأرض في موندا بالقرب من ملقة في جنوب إسبانيا، على مزرعة للقنب داخلية وآلات متطورة لتصنيع علب السجائر، وكلها ابتعدت عن أعين الناس من خلال "إجراءات أمنية شديدة"، وفقًا لوثائق الشرطة.

صادرت الشرطة الإسبانية التي تعمل جنبًا إلى جنب مع الانتربول في العملية التي أطلق عليها "حنبعل" 153000 علبة سجائر، وأكثر من 17 طنًا من التبغ المتداول، و 20 كلج من الحشيش، و 144 كلغ من الماريجوانا.