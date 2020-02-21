نجم الزمالك السابق يهنئ اللاعبين ومجلس الإدارة بالسوبر





وحرص نجم الزمالك السابق على توجيه الشكر للجهاز الفني واللاعبين على الفوز ، مطالبا لاعبي الفريق الأبيض بالمزيد من الفوز والانتصارات خاصة ان المباريات المقبلة مهمة.





وتغلب فريق الزمالك على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري بعد انتهائها سلبيا والتي أقيمت في ملعب محمد بن زايد الإماراتي وتوج باللقب رقم 4 في تاريخه.

و سجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.

أعرب أحمد مصطفي نجم نادي الزمالك السابق عن سعادته بفوز الزمالك على الأهلي والتتويج بكأس السوبر المصري.