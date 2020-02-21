AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم الزمالك السابق يهنئ اللاعبين ومجلس الإدارة بالسوبر

الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:05 ص
صدى البلد
Advertisements
ملك موسى
أعرب أحمد مصطفي نجم نادي الزمالك السابق عن سعادته  بفوز الزمالك على الأهلي والتتويج بكأس السوبر المصري.

وحرص نجم الزمالك السابق على توجيه الشكر للجهاز الفني واللاعبين على الفوز ، مطالبا لاعبي الفريق الأبيض بالمزيد من الفوز والانتصارات خاصة ان المباريات المقبلة مهمة.

وتغلب فريق الزمالك على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري بعد انتهائها سلبيا والتي أقيمت في ملعب محمد بن زايد الإماراتي وتوج باللقب رقم 4 في تاريخه.

وسجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك بطلا للسوبر بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 للمرة الرابعة

مباراة عقيمة ونصف فوز.. تعليق ناري من نبيل الحلفاوي على مباراة الأهلي والزمالك

السوبر زملكاوي.. هاشتاج يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

رضا عبدالعال: جيرالدو لا يصلح للعب كرة القدم

شاهد .. احتفال شيكابالا وبن شرقي بكأس السوبر المحلي

لاعب الأهلي والزمالك السابق يطالب اتحاد الكرة بتأجيل القمة

ترشيحاتنا

بعد تهديدها بالانتحار .. مشاهير تضامنوا مع منى فاروق

تعرف على تعليق شيكابالا بعد الفوز بالسوبر المحلي

السوبر المحلي ..عمرو الجنايني يكشف حواره مع وليد سليمان عقب تقبيل رأسه ..فيديو

عبد الله جمعة يواصل استفزاز جماهير الأهلي.. شاهد

هاشتاج على المُرّة يتصدر تويتر.. وجماهير الأهلى توجه رسائل للنادي عقب خسارة السوبر

إعفاء عميد كلية الشريعة يتصدر تويتر السعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة قطار الموت.. شاهد ذعر الركاب لحظة دخول طائرة مغربية في العاصفة دينيس

شاهد.. طفل غريق يستيقظ من الموت بطريقة غريبة بعد إنقاذه

رجل يطعن إمام مسجد بـ سكين في رقبته أثناء صلاة الظهر بلندن.. شاهد