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محافظات

5 معلومات عن مسجد العلي القدير ببورسعيد قبل افتتاح وزير الأوقاف له اليوم

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:21 ص
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الاوقاف
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كتب محمد الغزاوى
ساعات قليلة ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عادل يوسف الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، مسجد العلي القدير بمنطقة القابوطي الجديدة جنوب بورسعيد.

وُيلقي  مختار جمعة، خطبة الجمعة، والتي تأتي بعنوان "السُنة النبوية المشرفة ومكانتها في التشريع"، طبقا للخطبة الموحدة التي عممتها الوزارة، الاثنين الماضي و التي وحدتها مديرية أوقاف المحافظة لتكون عنوان لخطبة الجمعة بجميع مساجد الباسلة 

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان، أمس الخميس، أن افتتاح مسجد العلي القدير بمنطقة القابوطي الجديدة، يأتي ضمن خطتها لإعمار بيوت الله "عز وجل" مبنى ومعنى.

وتنشر صدى البلد 5 معلومات عن مسجد العلي القدير قبل افتتاحه:

= استغرق بناء المسجد عام منذ وضع حجر أساسه
= يقام  المسجد بمنطقة حظائر القابوطي بجنوب بورسعيد
= يقام المسجد بالمشاركة المجتمعية لأحد رجال الأعمال في محافظة بورسعيد
= صمم المسجد على تراث معماري فريد فيتميز بنقوشه الإسلامية ومبانيه الفريدة 
= أول مسجد كبير يقام بالقرب من طريق محور ٣٠ يونيو الذي اختصر المسافة بين بورسعيد ومحافظات الجوار
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