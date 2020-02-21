أول أغنية تحقق مليون مشاهدة من ألبوم عمرو دياب الجديد سهران ..فيديو

حققت أغنية هيعيش يفتكرني للنجم عمرو دياب من البوم سهران مليون مشاهدة بعد مرور يومين على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.





احتلت أغنية هيعيش يفتكرني المركز الـ13 ، وهي من كلمات تامر حسين، الحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي ، لتصبح الأغنية الأعلى استماعا في ألبومه.





وتضمن الألبوم 16 أغنية، منها 12 أغنية جديدة، وهي: "سهران، يا روقانك، هيعيش يفتكرني، أنت زي ما أنتي، حلوة البدايات، عم الطبيب، مكانك في قلبي، قلبي متعلق، روح، جامدة وبس، جميلة، مبقاش يناسبك، إضافة إلى 4 سبق طرحهم من قبل، وهما: "يوم تلات، قدام مرايتها ،بحبه ، اول يوم في البعد ".





ويحيي الهضبة حفل في مركز المنارة يوم 28 فبراير وهو اول حفل له بعد طرح اللبوم سهران رسميا.



