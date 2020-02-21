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فن

أول أغنية تحقق مليون مشاهدة من ألبوم عمرو دياب الجديد سهران ..فيديو

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:01 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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شروق ابراهيم
حققت أغنية هيعيش يفتكرني للنجم عمرو دياب  من البوم سهران مليون مشاهدة بعد مرور يومين على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.

احتلت أغنية هيعيش يفتكرني المركز الـ13 ، وهي من كلمات تامر حسين، الحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي ، لتصبح الأغنية الأعلى استماعا في ألبومه.

وتضمن الألبوم 16 أغنية، منها 12 أغنية جديدة، وهي: "سهران، يا روقانك، هيعيش يفتكرني، أنت زي ما أنتي، حلوة البدايات، عم الطبيب، مكانك في قلبي، قلبي متعلق، روح، جامدة وبس، جميلة، مبقاش يناسبك، إضافة إلى 4 سبق طرحهم من قبل، وهما: "يوم تلات، قدام مرايتها ،بحبه ، اول يوم في البعد ".

ويحيي الهضبة حفل في مركز المنارة يوم 28 فبراير وهو اول حفل له بعد طرح اللبوم سهران رسميا.

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