شاهد.. الغضب يعود إلى السودان.. مظاهرات حاشدة تطالب بإعادة هيكلة الجيش

تظاهر آلاف السودانيين في العاصمة السودانية الخرطوم أمس، مطالبين بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية ، وإزالة عناصر النظام السابق من صفوفها.





وجاءت المظاهرات، تلبية لدعوة من تجمع المهنيين ولجان المقاومة تحت عنوان دعم شرفاء الجيش السوداني





وقال التجمع مخاطبا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك فى بيان "ندعو رئيس مجلس الوزراء واستنادا لسلطاته التى خولتها له الوثيقة الدستورية وقانون الشرطة بالإقالة الفورية لكل من وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدير شرطة ولاية الخرطوم واستبدالهم بعناصر وطنية تنتمى لهذه الثورة المجيدة".





وكان التجمع ذكر فى بيان فى وقت سابق الخميس أنه ينبغى إعادة كل ضباط الجيش والجنود إلى أعمالهم بعد استبعادهم من الخدمة بشكل تعسفي، مضيفًا "من انحاز لثورة شعبه وحماه جدير بالاحتفاء والترقية والتقديم لمواقع القيادة".



