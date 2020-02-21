أمير سعودي يتوعد بإجراءات صارمة ضد الفاسدين.. فيديو

توعد أمير منطقة عسير السعودية، تركي بن طلال، باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يعطل مصالح المواطنين في المنطقة، بالتشهير أيًا كان منصبه.





وقال الأمير بن طلال خلال حضوره فعالية "تطوير مجال الإعاقة"، أمس الخميس: "هناك من يجد متعةً في إيجاد صعوبة أمام المواطن، وسيتم التشهير باسمه ليكون عبرة لغيره من قيادات المنطقة ومسؤوليها وموظفي الإمارة".





وجاء ذلك، ردًا على طالبة سعودية نقلت معاناتها في وضع اثنين من الأساتذة الكثير من الصعوبات أمامها خلال دراستها للماجستير، حيث طالبها الأمير بن طلال بذكر اسمهما على الملأ، حتى يحاسبهما.



