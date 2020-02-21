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تعليم

الأحد .. جامعة حلوان تنظم معرضا للكتاب

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
انطلاقًا من إيمان جامعة حلوان بأهمية القراءة كغذاء للفكر تنظم الإدارة العامة للمكتبات، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، معرض الكتاب السنوي الرابع وذلك بمشاركة كبرى دور النشر.

تبدأ الفعاليات فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2020 ويستمر حتى الخميس الموافق 5 مارس 2020 بمقر المكتبة المركزية بالحرم الجامعي، وذلك فى إطار الاهتمام بترسيخ فكرة القراءة فهي أساس العلم ومفتاح أبواب المعرفة، ويشارك في المعرض مجموعة كبيرة ومتميزة من دور النشر، ما يثري المعرض، ويساعده على تقديم خدمة متميزة للقراء من دور النشر الدولية والمحلية
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