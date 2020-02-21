ممثلة شهيرة تعلن إصابتها بـ سرطان القولون









كشفت الممثلة البريطانية دام جولى والترز عن إصابتها بمرض سرطان القولون من الدرجة الثالثة.





وقالت جولى والترز التى كانت بطلة أفلام "ماما ميا" وبيلى أليوت" وغيرهما أنها فى البداية اعتقدت أن ارتكبوا خطأ ما، لكن مع بدء تلقيها علاج كيميائى أصبح الأمر واضحا تماما بالنسبة لها.





وأوضحت أن تشخيص حالتها بالإصابة بسرطان القولون من الدرجة الثالثة يعنى أنتشار السرطان إلى الغدد الليمفاوية القريبة من الأمعاء ، غير أنه لم يمتد إلى أعضاء بعيد فى الجسم ، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف المرض قبل 18 شهرا من خلال اكتشاف ورمين مبدئيين فى الأمعاء الغليظة.





وقالت فى تصريحات إعلامية أن فيلمها القادم الذى يحمل عنوان "ذا سيكرت جاردن" أو الحديقة السرية قد يكون آخر أعمالها وإن كانت غير متأكدة من اتخاذ قرار باعتزال التمثيل.