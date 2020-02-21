درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 21- 2 - 2020 بالقاهرة والمحافظات

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر الفضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 21- 2- 2020، في القاهرة والمحافظات.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية ومعتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.





الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 10 والعظمى 21

شبين الكوم الصغرى 09 والعظمى 20

طنطا الصغرى 09 والعظمى 20

دمنهور الصغرى 10 والعظمى 18

الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 18

مطروح الصغرى 09 والعظمى 17

بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 21

دمياط الصغرى 12 والعظمى 19

الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 19

الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 23 السويس الصغرى 12 والعظمى 21 العريش الصغرى 11 والعظمى 20

رفح الصغرى 10 والعظمى 19

طابا الصغرى 10 والعظمى 21 كاترين الصغرى 04 والعظمى 17

شرم الشيخ الصغرى 12 والعظمى 25

الفيوم الصغرى 08 والعظمى 21

الأقصر الصغرى 13 والعظمى 23

أسوان الصغرى 13 والعظمى 24

الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 24.





