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منوعات

طقس الجمعة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق السعودية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:33 ص
طقس الجمعة في السعودية
طقس الجمعة في السعودية
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محمود نوفل
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لطقس اليوم الجمعة، لافتة إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة على الشمال والوسط والشرق، مع نشاط  الرياح المثيرة للأتربة والغبار على 9 مناطق.

وذكرت هيئة الأرصاد،عبرموقعها الرسمي، في بيان لها: يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض والمنطقة الشرقية تمتد إلى منطقة نجران وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية، والغربية للمملكة).

وأكدت هيئة الأرصاد، استمرار الانخفاض الملموس في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع، أن تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 15 ـ 45 كم/ ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف.

وعلى الخليج العربي، أشارت الهيئة، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

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