أسامة العبد: التطرف لم يتوقف في بلد ولكن نشاطه يتوسع

قال الدكتور أسامة العبد أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، إن الرابطة تعقد مؤتمرات فى جميع البلاد التى تدخل تحت مظلتها، مؤكدًا أنهم يذهبون لأخر البلاد لإعطاء المحاضرات.

وأضاف أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي محمد جاد، أن جميع المحاضرات التي يقدمونها تكون عن الفكر الوسطى و ما تم تعلمه في الأزهر الشريف.

وأوضح أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، أن الرابطة تقوم بربط أنفسهم بجميع الجامعات التي تكون منظمه لها، كشفًا أنهم هم من يحددون المحاضرات بناء على طلب من الجامعة، أو العكس وأكد أنهم يتحدثون كافة ميادين العلم.

ولفت أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، إلى أن الهدف الأساسي لرابطة فى هذه المرحلة ازالة الفكر الأرهابي الذى دمر الكثير من البلاد، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال حديثة فى للمواطنين أن التطرف لم يقف فى بلد معينة ولكن نشاطه توسع فى بلاد كثيرة.

وأشار أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، إلى أن يتواصلون مع كل جامعة بـ اللغة التى يتحدثون بها، وأكد أن كل محاضرة تمت فى الجامعات كان لها مردود ايجابي.