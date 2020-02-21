أستاذ بجامعة ماربورج: هناك أشياء مبهرة فى التاريخ الإسلامي.. فيديو

قال البرشت فوس أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة ماربورج بألمانيا، إنه سعيد بتواجده فى مصر، مؤكدا أنه يتحدث لأول مرة فى التلفزيون المصري، وأنه يتحدث باللغة العربية احترامًا لوجوده بجامعة الأزهر.

وأضاف أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي محمد جاد، أنه مهتم بالعصور الوسطى وعصر المماليك، وأكد أنه درس التاريخ بالكامل ولكنه تخصص في البحث عن العصور الوسطى.

وأوضح أستاذ التاريخ و الحضارة الإسلامية، أنه تعلم اللغة العربية لكى يعرف كل المعلومات بالكامل، وأنه جاء لمصر لمعرف أشياء كان يبحث عنها وأنه ظل يبحث فى كتب المصرية لمعرفة كل ما هو جديد عن هذا العصر.

ولفت أستاذ التاريخ و الحضارة الإسلامية، إلى أنه منذ طفولته وهو يريد معرفة كل شيء عن العصور الوسطى، مؤكدًا أن هناك أشياء مبهرة فى التاريخ الأسلامى و الحضارات.

وأشار أستاذ التاريخ و الحضارة الإسلامية، إلى أن هناك الكثير من المواطنين فى ألمانيا لا يعرفون شيئا عن العصور الوسطى، ولكن الجميع يحترم الحضارات و الثقافات الأخرى.