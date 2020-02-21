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أخبار العالم

بسبب Parasite.. ترامب يشن هجوما على الأوسكار.. والشركة الموزعة ترد

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:13 ص
ترامب يسخر من فيلم
ترامب يسخر من فيلم باراسايت
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شيماء مصطفى
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لجنة جوائز الأوسكار، بعد فوز فيلم "Parasite" الكوري الجنوبي بجائرة أفضل فيلم.

ووفقًا لصحيفة "سي إن إن" الأمريكية، قال ترامب خلال تجمع انتخابي له بولاية كولورادو الأمريكية: "كم كانت جوائز الأوسكار سيئة هذا العام هل شاهدتم؟ الفائز كان فيلم من كوريا الجنوبية".

وأضاف: "نواجه مشاكل كبيرة مع كوريا الجنوبية في مجال التجارة، وفوق كل ذلك يقدمون لهم جائزة أفضل فيلم في العام".

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وبدأ ترامب أكثر اهتمامًا بالأفلام الأمريكية التي تم إنتاجها منذ أكثر من 70 عامًا، قائلا: "أنا أبحث عن فيلم مثل "ذهب مع الريح" هل من الممكن تقديم واحدا شبهه، أو "شارع الغروب" تلك الأفلام الرائعة".

وأشار إلى أنه لا يعرف ما إذا كان فيلم "Parasite" جيد أم لا، مستطردا: "اعتقدت أنها جائزة أفضل فيلم أجنبي.. هل حدث هذا من قبل؟".

وردت شركة "نيون"، الأمريكية الموزعة للفيلم على تعليق ترامب قائلة: "لا يمكن فهمه، أنه لا يستطيع القراءة".

وكان فيلم باراسايت Parasite الناطق بلغة أجنبية، فاز بجائزة أوسكار لأفضل فيلم.

وحقق "باراسايت" جائزة أفضل فيلم، متفوقا على الأفلام الرئيسية المرشحة مثل "1917" وفيلم "الجوكر" و"ذات مرة في هوليوود".

كما حصل المخرج الكوري بونج جون هو على جائزة أفضل مخرج للعام، ونال الفيلم جائزة أفضل سيناريو أصلي، وحصد أيضا جائزة أفضل فيلم أجنبي.

وتدور قصته حول عائلة من العاطلين عن العمل، الذين يعيشون في شقة مظلمة، تحت الأرض بين الحشرات، ومن ثم تنقلب حياتهم، عندما يحصل الابن على عمل كمدرس لغة إنجليزية، لفتاة في عائلة غنية، والتي تسكن في منزل كبير مع حديقة.
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