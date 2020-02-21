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رياضة

الإسماعيلي يصطدم بـ بيراميدز في مواجهة قوية بـ كأس مصر

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:23 ص
الإسماعيلي وبيراميدز
الإسماعيلي وبيراميدز
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محمد السعيد
يواجه فريق الإسماعيلي نظيره بيراميدز، اليوم، الجمعة، في تمام الخامسة مساء، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ 16، من بطولة كأس مصر.

ويدخل فريق الإسماعيلي مباراة بيراميدز بمعنويات مرتفعة، بعد تحقيق الفوز على الرجاء المغربي، بهدف دون رد، في نصف نهائي البطولة العربية، الأحد الماضي.

على الجانب الآخر يطمح فريق بيراميدز بقيادة نجمه عبدالله السعيد، في خطف بطاقة الصعود من الداوريش، بعد تقلص حظوظه في المنافسة على درع الدوري.

وكان الإسماعيلي تأهل غلى دور الـ 16، بعد الفوز على الإعلاميين بنتيجة 2 -0، بينما تأهل بيراميدز على حساب النجوم.

يذكر أن الزمالك هو حامل أخر نسخة من بطولة كأس مصر، بعد الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة النهائية.

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